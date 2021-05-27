СМИ: УЕФА может ввести «Финал четырёх» в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность изменения формата проведения плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщает The New York Times, УЕФА планируют использовать формат «Финала четырёх», назвав его «неделей чемпионов», в течение которой состоятся два полуфинала из одного матча и финал. Все игры будут проходить в одном городе в формате одноматчевых противостояний.

В настоящее время в плей-офф Лиги чемпионов команды соревнуются в формате двухматчевых противостояний на стадиях 1/8, 1/4 и 1/2 финала.

Ранее появилась информация, что УЕФА рассматривает возможность отмены правила выездного гола.