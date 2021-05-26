СМИ: УЕФА рассматривает возможность отмены правила выездного гола

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность отмены правила выездного гола в турнирах под своей эгидой.
СМИ: УЕФА рассматривает возможность отмены правила выездного гола
  • Reuters

Об этом сообщает The Times 26 мая. По информации источника, 28 мая данный вопрос будет рассмотрен на заседании комитета по клубным соревнованиям. Если же это предложение получит достаточную поддержку, то в организации запустят процесс изменения данного правила.

Правило выездного гола действует с 1965 года. Согласно ему, в двухматчевых противостояниях на вылет при равном счёте преимущество получает тот клуб, который забил больше мячей в гостях.

Ранее УЕФА оштрафовал Ибрагимовича за связи с букмекерами.

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