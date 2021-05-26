УЕФА оштрафовал Ибрагимовича за связи с букмекерами

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес решение по дисциплинарному расследованию в отношении нападающего сборной Швеции и итальянского «Милана» Златана Ибрагимовича.
УЕФА оштрафовал Ибрагимовича за связи с букмекерами
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба УЕФА, Ибрагимович оштрафован на €50 тыс., также выдано предписание о прекращении связи шведского форварда с букмекерской организацией.

«Милан» оштрафован на €25 тыс. за то, что допустил связь своего игрока с букмекерской организацией.

Прежде в СМИ появилась информация, что Ибрагимович является акционером букмекерской компании, что противоречит правилам УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА), согласно которым игроки, имеющие отношение к букмекерским компаниям, не допускаются к участию в соревнованиях под эгидой этих организаций.

Ранее сообщалось, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» выступили с заявлением по расследованию УЕФА.

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