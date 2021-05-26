«Реал», «Барселона» и «Ювентус» выступили с заявлением по расследованию УЕФА

Мадридский «Реал», каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус» выступили с заявлением по поводу расследования Союза европейских футбольной ассоциаций (УЕФА) в их отношении из-за ситуации с созданием Суперлиги.

«Барселона», «Ювентус» и «Реал Мадрид» хотят заявить о своём категорическом неприятии настойчивого принуждения, используемого УЕФА по отношению к трём из числа наиболее важных организаций в истории футбола. Такое тревожащее отношение представляет собой вопиющее нарушение решения суда, который уже чётко предупредил УЕФА о необходимости воздержаться от любого наказания клубов — основателей Суперлиги, пока судебное разбирательство продолжается. Таким образом, возбуждение УЕФА дисциплинарного дела непостижимо и является прямой атакой на принцип верховенства закона, который мы, граждане Европейского союза, создали демократическим путём. Также это представляет собой неуважение к авторитету суда», — говорится в заявлении, текст которого приводит пресс-служба «Реала».

Клубы отметили, что Суперлига продвигалась с целью улучшения ситуации в европейском футболе посредством постоянного диалога с УЕФА, а также с целью повысить интерес к спорту и предложить болельщикам наилучшее шоу.

«Вместо того чтобы найти пути модернизации футбола посредством открытого диалога, УЕФА ожидает, что мы отменим текущие судебные разбирательства, ставящие под сомнение их монополию на европейский футбол. «Барселона», «Ювентус» и «Реал Мадрид» — клубы, которым уже больше ста лет, — не приемлют никаких форм принуждения или недопустимого давления и в то же время твёрдо готовы обсудить срочные решения, которые сейчас необходимы футболу, — уважительно и посредством диалога. Либо мы реформируем футбол, либо мы станем свидетелями его неминуемого краха», — подытожили в клубах.

19 апреля было объявлено о создании Суперлиги, в которую войдут 12 топ-клубов Европы.

Впоследствии о своём выходе из турнира объявили английские «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», а также испанский «Атлетико» и итальянские «Милан» и «Интер».

«Реал» и «Барселона», а также итальянский «Ювентус» не заявляли о своём выходе из Суперлиги.

Ранее сообщалось, что в УЕФА не стали называть возможные санкции против «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса».