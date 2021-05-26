В УЕФА не стали называть возможные санкции против «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» 

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет комментировать возможные санкции в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» за создание Суперлиги.
В УЕФА не стали называть возможные санкции против «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» 
  • Reuters

«У нас нет никаких дальнейших комментариев или какой-либо другой информации, которую мы могли бы предоставить вам на данном этапе в отношении этого дела», — приводит сообщение пресс-службы УЕФА РИА Новости.

До этого в УЕФА объявили о возбуждении дела в отношении данных клубов.

«Реал», «Ювентус» и «Барселона» остались единственными клубами, которые не вышли из Суперлиги.

Ранее сообщалось, что «Барселону», «Реал» и «Ювентус» отстранят от участия в Лиге чемпионов.

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