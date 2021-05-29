СМИ: Комитет УЕФА утвердил отмену правила выездного гола в еврокубках

Комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по клубным соревнованиям принял решение полностью отменить правило выездного гола.

Как сообщает журналист The Times Мартин Зиглер в своём Twitter, соответствующее голосование состоялось на прошедшем 28 мая заседании комитета.

Отмечается, что для вступления в силу данного решения его должен утвердить исполком УЕФА.

Правило выездного гола, согласно которому в двухматчевых противостояниях на вылет при равном счёте преимущество получает тот клуб, который забил больше мячей в гостях, действует с 1965 года.

Ранее появилась информация, что УЕФА может ввести «Финал четырёх» в Лиге чемпионов.