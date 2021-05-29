СМИ: Комитет УЕФА утвердил отмену правила выездного гола в еврокубках
- Reuters
Как сообщает журналист The Times Мартин Зиглер в своём Twitter, соответствующее голосование состоялось на прошедшем 28 мая заседании комитета.
Отмечается, что для вступления в силу данного решения его должен утвердить исполком УЕФА.
Правило выездного гола, согласно которому в двухматчевых противостояниях на вылет при равном счёте преимущество получает тот клуб, который забил больше мячей в гостях, действует с 1965 года.
Ранее появилась информация, что УЕФА может ввести «Финал четырёх» в Лиге чемпионов.