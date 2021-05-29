СМИ: Комитет УЕФА утвердил отмену правила выездного гола в еврокубках

Короткая ссылка
Комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по клубным соревнованиям принял решение полностью отменить правило выездного гола.
СМИ: Комитет УЕФА утвердил отмену правила выездного гола в еврокубках
  • Reuters

Как сообщает журналист The Times Мартин Зиглер в своём Twitter, соответствующее голосование состоялось на прошедшем 28 мая заседании комитета.

Отмечается, что для вступления в силу данного решения его должен утвердить исполком УЕФА.

Правило выездного гола, согласно которому в двухматчевых противостояниях на вылет при равном счёте преимущество получает тот клуб, который забил больше мячей в гостях, действует с 1965 года.

Ранее появилась информация, что УЕФА может ввести «Финал четырёх» в Лиге чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить