«Глупее не придумаешь»: в России оценили призыв украинского депутата перенести матчи Евро-2020 из Санкт-Петербурга

Сообщения российских властей, СМИ и статистика указывают на то, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса, поэтому проводить в Санкт-Петербурге матчи Евро-2020 небезопасно. Об этом в обращении к УЕФА написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По его словам, оставшиеся две игры следует перенести в другие страны. В Госдуме РФ политика назвали фриком и обвинили в желании попиариться на международной арене. Гендиректор оргкомитета чемпионата в Северной столице Алексей Сорокин подчеркнул, что ни о каких изменениях в календаре речь не идёт. А член исполкома РФС Михаил Гершкович назвал прошение украинца бредом и посоветовал не обращать на него никакого внимания.

Сообщения российских властей, СМИ и статистика указывают на то, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса, поэтому проводить в Санкт-Петербурге матчи Евро-2020 небезопасно. Об этом в обращении к УЕФА написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По его словам, оставшиеся две игры следует перенести в другие страны. В Госдуме РФ политика назвали фриком и обвинили в желании попиариться на международной арене. Гендиректор оргкомитета чемпионата в Северной столице Алексей Сорокин подчеркнул, что ни о каких изменениях в календаре речь не идёт. А член исполкома РФС Михаил Гершкович назвал прошение украинца бредом и посоветовал не обращать на него никакого внимания.

«Он фрик даже по меркам украинской политики»

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко написал в УЕФА письмо с просьбой перенести оставшиеся матчи Евро-2020 из Санкт-Петербурга из-за эпидемиологической ситуации. Политик опубликовал две страницы прошения на своей странице в Facebook. Вторую часть занимает график с количеством заболевших COVID-19 с марта 2020 года.

Депутат подчеркнул: данная статистика свидетельствует о начале в России третьей волны COVID-19, поэтому проводить там матчи первенства континента небезопасно.

«Официальные сообщения властей, СМИ и статистика указывают на начало третьей волны пандемии. В связи с этим с 17 июня в Петербурге введены новые ограничительные меры. Учитывая, что значительное ухудшение эпидемиологической обстановки в России представляет угрозу жизням болельщиков и участников Евро-2020, просьба рассмотреть вопрос о переносе матчей из Санкт-Петербурга в другие города», — написал Гончаренко.

В Госдуме объяснили заявление украинца желанием создать себе пиар и навредить соседнему государству. По мнению депутата и олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Светланы Журовой, Гончаренко не уполномочен поднимать данную тему, поскольку «не знает ситуации».

«Я даже не удивлена, поскольку Гончаренко всё время пиарится на России. Тем более сейчас идёт Парламентская ассамблея Совета Европы и, если правильно понимаю, он там находится. Допускаю, что заявление сделано как раз в рамках работы в ПАСЕ. У него есть международная площадка — он её использует», — приводит слова Журовой «Чемпионат».

В свою очередь, Виталий Милонов призвал «не обращать внимания на придурков». По словам политика, который проживает в Санкт-Петербурге, ситуация с профилактикой коронавируса в городе на самом высшем уровне.

«Он фрик даже по меркам украинской политики. Просто они пытаются использовать любой повод, чтобы одержать какую-то личную победу — что-то у нас отнять, как-то задеть. Всё совершенно понятно», — цитирует депутата «Спорт-Экспресс».

Это не первое скандальное заявление Гончаренко в адрес России, в том числе в ходе Евро-2020. Так, в начале июня он, высказывая мнение по поводу новой формы сборной Украины, предложил «присоединить» к контурам страны на футболках, помимо Крыма и самопровозглашённых ДНР и ЛНР, Краснодарский край, Республику Адыгею и часть Ростовской области.

«Относимся к данной информации как к слухам»

«Газпром Арена» в Санкт-Петербурге изначально должна была принять четыре матча чемпионата Европы, но в апреле в УЕФА объявили о переносе в Северную столицу ещё трёх встреч, право на проведение которых забрали у Дублина.

К настоящему моменту в городе уже состоялось пять игр: Россия — Бельгия, Польша — Словакия, Финляндия — Россия, Швеция — Словакия и Финляндия — Бельгия. 23 июня здесь померятся силами Швеция и Польша, а 2 июля состоится один из четвертьфинальных матчей.

В уполномоченных органах, несмотря на обращение украинского депутата, отметили, что ни о каких переносах речь пока не идёт. Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин посетовал, что политик в данном случае попытался использовать турнир для продвижения личных убеждений. По словам функционера, подобные обсуждения с УЕФА даже не велись.

«Мы исходим из того, что готовимся к матчу, который пройдёт в среду, а также к четвертьфиналу. У нас каждый день идут совещания со штаб-квартирой УЕФА в Ньоне, никаких опасений и предложений оттуда высказано не было. Поэтому относимся к данной информации как к слухам», — заявил Сорокин «Р-Спорту».

В УЕФА же в ответ на соответствующий запрос отечественных СМИ посоветовали обратиться к властям Санкт-Петербурга. Вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский заверил, что матчи из города переноситься не будут, посещаемость также сохранится на отметке 50% от вместимости стадиона.

«В соответствии с договорённостями с УЕФА и рекомендациями Роспотребнадзора все матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге проводятся с 50%-ной заполняемостью арены. Городом были подписаны гарантии, и в настоящее время заявленная цифра сохраняется. Мы находимся в постоянном взаимодействии с Роспотребнадзором — другой информации от них не поступало. Надеемся, данная цифра не изменится и останется на текущем уровне», — приводит слова вице-губернатора ТАСС.

«Хорошо бы провериться у доктора на предмет психического состояния»

Опрошенные RT эксперты также усомнились, что письмо Гончаренко окажет хотя бы какое-то влияние на УЕФА. Член исполкома Российского футбольного союза Михаил Гершкович назвал предложение депутата Верховной рады бредом.

«Мало ли чего на Украине наговорили за последние годы… В УЕФА работают адекватные, грамотные и очень порядочные люди, которые даже внимания не обратят на письмо. Сложно сказать, какие цели преследует депутат. Пускай сам объяснит. Не стоит делать человеку пиар», — отметил функционер.

По его мнению, переносить матчи Евро-2020 из Санкт-Петербурга никто не будет, поскольку в городе всё организовано на высшем уровне.

«УЕФА — серьёзная организация. Что касается ситуации с коронавирусом, то вопросы нужно задавать властям города. Они очень внимательно следят за всем и создают необходимые условия для проведения матчей Евро-2020. Я сам был в Питере на игре Россия — Финляндия. Там всё великолепно организовано. Потрясающий порядок», — добавил Гершкович.

В свою очередь, бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьёв предположил, что Гончаренко банально получил солнечный удар в жаркую погоду.

«Мало что на этом чемпионате вообще выглядит адекватно. Решение провести турнир в нескольких странах наложилось на пандемию коронавируса, и каждый пытается заработать баллы на этом. Тем более в Европе стоит сильная жара. Видимо, некоторые люди начали «плыть». Отсюда весьма странные предложения. Относиться к этому нужно спокойнее. Не стоит даже обсуждать такие смешные идеи», — заверил Воробьёв.

Он также назвал перенос оставшихся двух встреч Евро-2020 из России в другие страны «маловероятным».

«Все регламенты, которые были сформулированы с учётом COVID-19, выполняются. Сейчас никто не пойдёт на такие риски. Нужно было договариваться на берегу. УЕФА уже продал билеты, болельщики забронировали гостиницы. Можно сказать, точка невозврата или бифуркации пройдена», — подчеркнул Воробьёв.

Наконец, почётный президент РФС Вячеслав Колосков предложил оказать депутату медицинскую помощь.

«Глупее не придумаешь! Все мы прекрасно понимаем: никаких переносов не будет, ситуация под контролем. Все болельщики в Питере радуются жизни. Это мелкие укусы, которые характеризуют нынешнюю украинскую власть. Надо просто посмеяться и сказать, что хорошо бы провериться у доктора на предмет психического состояния, и забыть про это. Просто злоба из-за того, что у нас хорошо получается. В Питере будет проведено семь игр, всё проходит на высочайшем уровне. Все счастливы и довольны», — цитирует Колоскова «Чемпионат».