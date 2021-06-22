Гершкович уверен, что УЕФА не будет переносить матчи Евро-2020 из Санкт-Петербурга

«Никто ничего переносить не будет. Повторюсь, УЕФА — серьёзная организация. Что касается ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге, то вопросы нужно задавать властям города. Они очень внимательно следят за всем и создают все условия для проведения матчей Евро-2020. Я сам был в Питере на матче Россия — Финляндия. Там всё великолепно организовано. Потрясающий порядок», — сказал Гершкович RT.

Ранее экс-генсек РФС Анатолий Воробьёв прокомментировал призыв украинского депутата Алексея Гончаренко отобрать у Санкт-Петербурга матчи Евро-2020.