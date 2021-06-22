Воробьёв — о переносе матчей Евро-2020 из Петербурга: не стоит даже обсуждать такие смешные идеи
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- РИА Новости
«Мало что на этом чемпионате вообще выглядит адекватно. Решение провести турнир в девяти странах наложилось на пандемию коронавируса, и каждый пытается заработать баллы на этом. Тем более в Европе стоит сильная жара. Видимо, некоторые люди начали плыть. Отсюда весьма странные предложения. Относиться к этому нужно спокойнее. Не стоит даже обсуждать такие смешные идеи», — сказал Воробьёв RT.
Ранее член исполкома РФС Михаил Гершкович назвал бредом слова украинского депутата о переносе матчей Евро-2020 из Петербурга.