Воробьёв — о переносе матчей Евро-2020 из Петербурга: не стоит даже обсуждать такие смешные идеи

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв прокомментировал призыв украинского депутата Алексея Гончаренко отобрать у Санкт-Петербурга матчи чемпионата Европы по футболу в связи с эпидемиологической обстановкой.

«Мало что на этом чемпионате вообще выглядит адекватно. Решение провести турнир в девяти странах наложилось на пандемию коронавируса, и каждый пытается заработать баллы на этом. Тем более в Европе стоит сильная жара. Видимо, некоторые люди начали плыть. Отсюда весьма странные предложения. Относиться к этому нужно спокойнее. Не стоит даже обсуждать такие смешные идеи», — сказал Воробьёв RT.

Ранее член исполкома РФС Михаил Гершкович назвал бредом слова украинского депутата о переносе матчей Евро-2020 из Петербурга.