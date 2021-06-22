Воробьёв — о переносе матчей Евро-2020 из Петербурга: не стоит даже обсуждать такие смешные идеи

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Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв прокомментировал призыв украинского депутата Алексея Гончаренко отобрать у Санкт-Петербурга матчи чемпионата Европы по футболу в связи с эпидемиологической обстановкой.
Воробьёв — о переносе матчей Евро-2020 из Петербурга: не стоит даже обсуждать такие смешные идеи
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Мало что на этом чемпионате вообще выглядит адекватно. Решение провести турнир в девяти странах наложилось на пандемию коронавируса, и каждый пытается заработать баллы на этом. Тем более в Европе стоит сильная жара. Видимо, некоторые люди начали плыть. Отсюда весьма странные предложения. Относиться к этому нужно спокойнее. Не стоит даже обсуждать такие смешные идеи», — сказал Воробьёв RT.

Ранее член исполкома РФС Михаил Гершкович назвал бредом слова украинского депутата о переносе матчей Евро-2020 из Петербурга.

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