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11 июня
«Остаётся покрутить пальцем у виска»: УАФ признала фразы «Слава Украине!» и «Героям слава!» лозунгами футбольной сборной
Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) единогласно проголосовал за признание фраз «Слава Украине!» и «Героям слава!» лозунгами футбольной сборной страны. Глава организации Андрей Павелко назвал это историческим решением и отметил, что это должно объединить всех украинцев. В свою очередь, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, развивая тему дизайна формы, предложил «присоединить» к изображённой на ней территории Украины несколько российских регионов, помимо Крыма. В ответ депутат Госдумы Дмитрий Свищёв не исключил возбуждения против него уголовного дела по нескольким статьям, если этот призыв звучит всерьёз.
«Остаётся покрутить пальцем у виска»: УАФ признала фразы «Слава Украине!» и «Героям слава!» лозунгами футбольной сборной
  • Reuters
  • © Gleb Garanich
«Остаётся покрутить пальцем у виска»: УАФ признала фразы «Слава Украине!» и «Героям слава!» лозунгами футбольной сборной
  • Reuters
  • © Gleb Garanich
Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) единогласно проголосовал за признание фраз «Слава Украине!» и «Героям слава!» лозунгами футбольной сборной страны. Глава организации Андрей Павелко назвал это историческим решением и отметил, что это должно объединить всех украинцев. В свою очередь, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, развивая тему дизайна формы, предложил «присоединить» к изображённой на ней территории Украины несколько российских регионов, помимо Крыма. В ответ депутат Госдумы Дмитрий Свищёв не исключил возбуждения против него уголовного дела по нескольким статьям, если этот призыв звучит всерьёз.

Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) единогласно проголосовал за то, чтобы фразы «Слава Украине!» и «Героям слава!» получили официальный статус лозунгов сборной Украины. Об этом сообщил на своей странице в Facebook президент организации Андрей Павелко. Также, по его словам, теперь национальная команда сможет «использовать большой герб» — карту Украины с трезубцем в центре.

«Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев из разных регионов страны и наших земляков из разных стран и континентов. Мы обязаны — и для нас это честь — оберегать его и наполнять новой силой единения. Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением», — написал функционер.

Накануне он заявил о намерении созвать внеочередное онлайн-заседание исполкома УАФ, чтобы отреагировать на решение УЕФА запретить местной сборной использовать на форме националистический слоган «Героям слава!».

Также глава федерации сообщил, что срочно вылетел в Рим на переговоры с представителями УЕФА, чтобы получить разрешение на использование прежней версии формы. При этом пресс-атташе сборной Александр Глывинский 11 июня заявил, что «все детали амуниции одобрены».

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«Президент УАФ сейчас находится в Риме, где ведёт переговоры с представителями союза. Это всё, что мы можем сказать на данный момент. Не задавайте больше вопросов по этому поводу, пожалуйста. И да, мы собираемся играть в этой форме. Она одобрена», — приводит слова Глывинского ua.tribuna.

Позднее Павелко сообщил, что в УЕФА «согласились принять к сведению» решение исполкома УАФ и «попросили время на дополнительное изучение этого вопроса после окончания Евро-2020».

Комментируя ситуацию, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что утверждение слоганов на футбольной форме не должно входить в компетенцию УЕФА. «Это официально закреплённое на законодательном уровне украинское обращение. Оно точно не оскорбляет чьих-то чувств и не унижает чьё-то достоинство», — цитирует политика УНИАН.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что страна уважает принципы, которыми руководствуется УЕФА, но добавили, что организация должна принимать решения «без всякого политического влияния».

Развивая тему дизайна формы украинской сборной, депутат Рады Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале предложил «присоединить» к изображённой на ней территории Украины несколько российских регионов, помимо Крыма: Краснодарский край, Республику Адыгея и часть Ростовской области.

В России на публикацию отреагировали жёстко. Так, член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв не исключил уголовного преследования Гончаренко за его пост.

«Если он предложил подобное ради хайпа — это одна ситуация. Остаётся только посмеяться и покрутить пальцем у виска. Не в себе парень. Если же Гончаренко решил сделать такое на полном серьёзе, то на него в России можно открыть уголовное дело сразу по нескольким статьям. Это даже не провокация, а дурость», — заявил депутат в беседе с RT.

Также он признался, что за свои высказывания о форме сборной Украины в прессе подвергся давлению в соцсетях: «Проблема в том, что на Украине дела совсем плохи. Знаете, сколько в социальных сетях мне пишут гадостей за мою позицию про новую форму сборной? И пугают, и угрожают. Вы даже не представляете себе... Столько гадостей я не видел и не слышал за всю свою жизнь».

Также на russian.rt.com Сорокин высказался о ситуации вокруг формы сборной Украины для Евро-2020

В Российском футбольном союзе, который направил в УЕФА письмо с просьбой разобраться в ситуации, остались недовольны вердиктом организации, частично удовлетворившей требования Москвы. В пресс-службе РФС сообщили, что форма украинской команды создаёт «опасный прецедент». А председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин назвал решение половинчатым.

«Спорт — это не политика... Не нужно было запрещать фразу, необходимо полностью поменять форму, чтобы не было политических нюансов, связанных с Крымом, и вообще ничего не напоминало о политике. Чемпионат Европы — серьёзное мероприятие, которого очень долго ждали, поэтому хотелось бы, чтобы оно прошло вне каких-то политических нюансов», — приводит слова Пайкина «Р-Спорт».

Вызвавшую серьёзный резонанс форму к Евро-2020 сборная Украины представила на прошлой неделе. На груди у футболистов будут изображены очертания страны с включёнными в неё территориями российского Крыма, а также самопровозглашённых ДНР и ЛНР. На спине у игроков вышита националистическая фраза «Слава Украине!», а на внутренней стороне футболки её вторая часть — «Героям слава!».

В России представленная амуниция сразу же получила негативный отклик. Так, глава РФС Александр Дюков отмечал, что форма не соответствует требованиям УЕФА.

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«Это наша инициатива. Если говорить о футболе, тех целях и задачах, которые мы решаем в РФС и европейском футболе, одной из целей является объединение. Соответственно, если говорить о тех посылах, которые заложены в футболку и презентацию формы, то это те посылы, которые не свидетельствуют о политической нейтральности, а напротив, призывают к определённому расколу, что противоречит основным принципам, которые преследует европейский футбол», — цитирует функционера «Р-Спорт».

Напомним, УЕФА частично удовлетворил прошение РФС.

«УЕФА внимательно рассмотрел добавленный недавно на внутреннюю часть воротника лозунг «Героям слава!», который был нанесён на новый образец футболки, представленной на рассмотрение и одобренной УЕФА в декабре 2020 года. Однако в тот момент смысл, который создаётся за счёт сочетания двух лозунгов, не был учтён. После дальнейшего анализа сочетание двух конкретных лозунгов было расценено как имеющее очевидный политический подтекст, а также несущее историческое и милитаристское значение. Поэтому в соответствии со статьёй 5 Регламента УЕФА по экипировке, чтобы форма могла быть использована в матчах, проходящих под эгидой УЕФА, данный лозунг с внутренней части футболки должен быть удалён», — заявили RT в пресс-службе УЕФА.

Добавим, что после этого решения украинскую команду поддержало посольство США в Киеве, работники которого сфотографировались в новой форме. А в пресс-службе дипмиссии отметили, что подопечные Андрея Шевченко на Евро-2020 «будут выглядеть великолепно».

Комментируя эту публикацию, официальный представитель российского МИД Мария Захарова провела параллель с визитом сборной Англии в Берлин в мае 1938 года.

Новости smi2.ru
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