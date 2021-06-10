Сорокин высказался о ситуации вокруг формы сборной Украины для Евро-2020

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин высказал мнение о ситуации вокруг формы сборной Украины по футболу для выступления на чемпионате Европы.

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин высказал мнение о ситуации вокруг формы сборной Украины по футболу для выступления на чемпионате Европы.

«Как представитель оргкомитета я это комментировать не могу. А как любитель футбола могу вам ответить так: глубоко сожалею, что некоторые страны и федерации используют турнир для пусть завуалированных, но всё-таки заявлений политического свойства, привносят политическую повестку в спортивные состязания, которые по всем канонам должны оставаться чистыми от политических проявлений. Мы можем только с глубоким сожалением к этому отнестись. Мне было очень странно увидеть такую форму. Но оргкомитет не знал об этом. УЕФА не обязан ставить оргкомитет в известность. Мы об этом узнали исключительно из СМИ. Жаль, что хороший футбольный турнир становится ареной для политических дискуссий», — приводит слова Сорокина «Спорт-Экспресс».

6 июня сборная Украины представила форму, в которой сыграет на Евро-2020: на ней изображены границы страны, включая Крым, который с 2014 года входит в состав России. Позднее в УЕФА обязали сборную Украины убрать с формы надпись «Героям слава!».

Ранее в РФС высказались о решении УЕФА внести изменения в форму сборной Украины на Евро-2020.