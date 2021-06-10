В РФС высказались о решении УЕФА внести изменения в форму сборной Украины на Евро-2020
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«УЕФА принял к сведению позицию РФС, частично удовлетворив наш запрос. При этом мы считаем, что даже с внесёнными изменениями форма сборной Украины остается политизированной и создает прецедент», — цитирует пресс-службу РФС ТАСС.
УЕФА постановил убрать с воротника игровых футболок сборной Украины надпись «Героям слава».
Ранее в Госсовете Крыма оценили решение УЕФА по форме сборной Украины.