В Госсовете Крыма оценили решение УЕФА по форме сборной Украины

Первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязать сборную Украины убрать с формы на чемпионате Европы по футболу — 2020 надпись «Героям слава!».

«Мы высказывали свою позицию и говорили о том, что нельзя бандеровские лозунги применять на международных спортивных мероприятиях, и то, что принято решение и объявлено УЕФА, должно дать свою оценку», — заявил он в беседе с изданием «Крым 24».

По его словам, в УЕФА отметили, что бандеровщине нет места на чемпионате Европы, и это главное.

6 июня сборная Украины представила форму, в которой сыграет на Евро-2020: на ней изображены границы страны, включая Крым, который с 2014 года входит в состав России.

Также на футболки украинских футболистов были нанесены надписи «Слава Украине!» и «Героям слава!».

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что его не задел дизайн формы сборной Украины по футболу.