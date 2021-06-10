Глава УАФ отреагировал на предписание УЕФА внести изменения в форму сборной Украины на Евро-2020

«На самом деле, пытаясь убрать с футболок наших игроков два напечатанных внутри слова, наши «друзья» способствовали тому, что сегодня все международные СМИ и социальные сети пестрят надписями: «Слава Украине!» и «Героям слава!», — написал Павелко в своём Facebook.

Он отметил, что он выступил с инициативой созыва внеочередного онлайн-заседания исполкома УАФ, на котором будет рассмотрен вопрос утверждения лозунгов, официальными футбольными символами Украины, а также дополнение большого и малого герба сборной изображением территории страны с Крымом, а также Донецкой и Луганской областями.

«Украинские футбольные символы, давно признаны всеми нашими болельщиками и футбольным обществом в целом, должны быть защищены и увековечены в футбольной традиции нашего государства», — добавил функционер.

6 июня сборная Украины представила форму, в которой сыграет на Евро-2020: на ней изображены границы страны, включая Крым, который с 2014 года входит в состав России. Позднее в УЕФА обязали сборную Украины убрать с формы надпись «Героям слава!».

Ранее в РФС высказались о решении УЕФА внести изменения в форму сборной Украины на Евро-2020.