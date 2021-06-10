Главная Новости Сборные Календарь Результаты Стадионы Статистика
 | 
10 июня
«Очевидный политический подтекст»: в УЕФА обязали сборную Украины убрать с формы надпись «Героям слава!»
УЕФА обязал сборную Украины убрать лозунг «Героям слава!» с экипировки, в которой команда будет играть на Евро-2020. В организации считают, что эта фраза имеет политический подтекст и несёт в себе милитаристское значение. При этом в УЕФА разрешили нанести на футболки надпись «Слава Украине!» и карту с российским Крымом.
«Очевидный политический подтекст»: в УЕФА обязали сборную Украины убрать с формы надпись «Героям слава!»
  • Reuters
  • © Gleb Garanich
«Очевидный политический подтекст»: в УЕФА обязали сборную Украины убрать с формы надпись «Героям слава!»
  • Reuters
  • © Gleb Garanich
УЕФА обязал сборную Украины убрать лозунг «Героям слава!» с экипировки, в которой команда будет играть на Евро-2020. В организации считают, что эта фраза имеет политический подтекст и несёт в себе милитаристское значение. При этом в УЕФА разрешили нанести на футболки надпись «Слава Украине!» и карту с российским Крымом.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал сборную Украины убрать лозунг «Героям слава!» со своей формы во время чемпионата Европы по футболу. Организация признала, что он имеет политическую окраску и милитаристское значение, когда употребляется вместе с другой фразой — «Слава Украине!».

«УЕФА внимательно рассмотрел добавленный недавно на внутреннюю часть воротника лозунг «Героям слава!», который был нанесён на новый образец футболки, представленной на рассмотрение и одобренной УЕФА в декабре 2020 года. Однако в тот момент смысл, который создаётся за счёт сочетания двух лозунгов, не был учтён. После дальнейшего анализа сочетание двух конкретных лозунгов было расценено как имеющее очевидный политический подтекст, а также несущее историческое и милитаристское значение. Поэтому в соответствии со статьёй 5 Регламента УЕФА по экипировке, чтобы форма могла быть использована в матчах, проходящих под эгидой УЕФА, данный лозунг с внутренней части футболки должен быть удалён», — заявили RT в пресс-службе УЕФА.

Также по теме
«Рад, что ситуация разрешилась»: журналист Арустамян получил аккредитацию на Евро-2020 после первоначального отказа
Спортивный журналист Нобель Арустамян получил аккредитацию на Евро-2020. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария...

При этом словосочетание «Слава Украине!», которое располагается на спине под воротником, не вызвало нареканий. В УЕФА отметили, что оно было утверждено ещё в 2018 году и соответствует нормам регламента по экипировке. Первая часть лозунга, который являлся официальным приветствием в «Украинской повстанческой армии» (УПА)*, рассматривается как «общая и неполитическая фраза общенационального значения».

В УЕФА также обсудили изображение на футболке карты Украины, которая включила в себя российский полуостров Крым. В организации отметили, что изображённые границы признаны Организацией Объединённых Наций, и поэтому их изображение не может считаться нарушением со стороны сборной Украины.

«После опасений, высказанных Российским футбольным союзом, УЕФА сегодня подтвердил свою позицию в отношении элемента дизайна на передней части футболки национальной сборной Украины. Учитывая, что подтверждённые по Резолюции 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН, которая была широко одобрена государствами-членами, территориальные границы в целом соответствуют тем, что изображены на футболке, УЕФА не требует каких-либо изменений этого элемента дизайна, поскольку он соответствует критериям, изложенным в статье 12 Регламента по экипировке», — добавили в УЕФА.

Также по теме
Министр спорта Олег Матыцин и главный тренер сборной России Станислав Черчесов Визит Матыцина, состояние Кудряшова и реакция Шунина на критику: как сборная России готовится к Евро-2020
В среду, 9 июня, сборная России провела очередную тренировку на базе в Новогорске в рамках подготовки к Евро-2020. Посетивший занятие...

Таким образом, сборной Украины придётся в срочном порядке менять форму для выступлений на чемпионате Европы. Уже 13 июня состоится первый матч подопечных Андрея Шевченко с командой Нидерландов в Амстердаме.

УЕФА принял меры в отношении формы сборной Украины после письма, направленного главой РФС Александром Дюковым. По его словам, и в экипировку, и в её презентацию, состоявшуюся 6 июня, были вложены определённые политические посылы. Дюков назвал это нарушением регламента не только УЕФА, но и Международного совета футбольных ассоциаций, которая утверждает правила всего вида спорта.

Как сообщают СМИ, в Украинской ассоциации футбола (УАФ) ещё надеются оспорить решение УЕФА. По данным Tribuna.com, национальная федерация уже сейчас ведёт переговоры о возможности сохранить слоган «Героям слава!» на форме. Интересно, что за день до того, как форма сборной оказалась под запретом, президент УАФ Андрей Павелко подарил футболку с картой и лозунгами посольству США на Украине.

На новость о решении УЕФА отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что прославлять страну нужно успехами в спорте, а не лозунгами.

«Спорт — не поле боя, а поле состязаний; не политическая арена, но арена достижений физической культуры. Становитесь спортивными героями, и будет вам слава. Именно так, а не националистическими лозунгами, следует прославлять Родину», — написала Захарова в Telegram.

О необходимости отделять спорт и политику заявил также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это прерогатива УЕФА. Спорт должен быть без политики», — цитирует Пескова ТАСС.

В Крыму поддержали решение УЕФА убрать с формы сборной Украины спорный лозунг. Соответствующее заявление сделал председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

«Конечно, нужно добиваться, отстаивать более агрессивно и настойчиво свои интересы. Нас проверяют на слабость. Сегодня уже запустили процесс претензий к Украине, а то всё время мы должны оправдываться. Мы полностью поддерживаем решение УЕФА», — приводит слова Константинова «Крым 24».

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

Новости smi2.ru
Загрузка...

Читайте также

16:10 | 10 июня
«Очевидный политический подтекст»: в УЕФА обязали сборную Украины убрать с формы надпись «Героям слава!»
14:05 | 10 июня
«Рад, что ситуация разрешилась»: журналист Арустамян получил аккредитацию на Евро-2020 после первоначального отказа
09:34 | 10 июня
«Первым кандидатом на перевод в оборону был Зобнин»: Гаджиев о смене амплуа Баринова и игре с Бельгией на Евро-2020
21:39 | 9 июня
Визит Матыцина, состояние Кудряшова и реакция Шунина на критику: как сборная России готовится к Евро-2020
19:20 | 9 июня
Запрос РФС в УЕФА, ответ ФИФА и заявление Зеленского: как развивается скандал вокруг формы сборной Украины на Евро-2020
22:10 | 8 июня
Новое амплуа Дзюбы и отрицательные тесты на коронавирус: чем запомнилась открытая тренировка сборной России
18:05 | 8 июня
«Сборная теряет в креативе, когда Миранчука нет»: Кириченко о решениях Черчесова, запале Дзюбы и травме Кудряшова
12:45 | 8 июня
Легендарный Ибрагимович, надёжный тер Штеген и «непроходимый» ван Дейк: кто пропустит Евро-2020
08:11 | 8 июня
Операция Де Брёйне, коронавирус Бускетса и возвращение Бензема: как живут звёздные сборные в преддверии Евро-2020
21:02 | 7 июня
«Для них спорт и политика — единое целое»: в РФ осудили решение УЕФА утвердить форму сборной Украины с силуэтом Крыма
18:13 | 7 июня
Визит Мацуева, обследование Кудряшова и ожидания Сафонова: как сборная России готовится к Евро
20:35 | 6 июня
«Очевидное политическое заявление»: как в РФ отреагировали на дизайн формы сборной Украины по футболу с силуэтом Крыма
16:19 | 6 июня
«Не имеет значения, по какой схеме будем играть»: Евсеев о готовности сборной России к Евро
23:13 | 5 июня
Эксперименты Черчесова, травма Кудряшова и пассивность Дзюбы: выводы о контрольном матче Россия — Болгария
21:55 | 5 июня
«Каждый должен чувствовать себя частью команды»: Черчесов — о матче с Болгарией, травме Кудряшова и готовности Жиркова
19:55 | 5 июня
Победа перед Евро: Россия обыграла Болгарию в контрольном матче
17:38 | 4 июня
«Шунин у нас номер один»: Черчесов — об основном вратаре сборной России, матче с Болгарией и визите Киркорова
16:14 | 3 июня
«Будем чувствовать поддержку болельщиков»: как сборная России готовится к Евро-2020 после возвращения из Австрии
14:53 | 2 июня
Без Лунёва, но с Дивеевым: сборная России по футболу обнародовала окончательный состав на Евро-2020
07:38 | 2 июня
«Доволен отношением футболистов»: Черчесов о выводах из матча с Польшей, схеме игры и формировании состава на Евро-2020
20:30 | 31 мая
«Это этап подготовки к Евро»: Черчесов и Жемалетдинов провели пресс-конференцию перед товарищеским матчем с Польшей
19:04 | 28 мая
Фотосессия на фоне Альп, возвращение Дзюбы в ворота и поддержка Киркорова: как сборная России готовится к Евро-2020
09:30 | 28 мая
«У русских много желания показать себя»: Трезеге о ЧМ-2018 и Евро-2020, карьере Роналду и советах сыну
01:24 | 25 мая
Мечта Мостового о топ-чемпионатах и шутка Дзюбы о Соболеве: как сборная России готовится к Евро-2020 в Австрии
17:10 | 23 мая
Ангина Захаряна, сравнение Дзюбы с Лукаку и торт для Черчесова: сборная России по футболу прибыла в Австрию
16:22 | 21 мая
«Работа интенсивная и тяжёлая»: сборная России провела вторую тренировку на базе в Новогорске перед Евро-2020
22:48 | 20 мая
«Мыслить надо быстро»: сборная России по футболу начала подготовку к чемпионату Европы
22:10 | 11 мая
«Как и Миранчук, Захарян — разноплановый футболист»: Черчесов о составе сборной, триумфе «Зенита» и отказе Акинфеева
18:59 | 11 мая
Доверие к Жиркову и отсутствие Гилерме: почему расширенный состав сборной России по футболу к Евро-2020 вызывает вопросы
21:11 | 5 мая
Шанс для молодых футболистов и повод для конфликтов: как расширение заявок на ЧЕ повлияет на сборные
10:31 | 24 апреля
Дебют в ФНЛ и назначение на Олимпиаду: как судья Пустовойтова за шесть дней дважды вошла в историю российского футбола
15:38 | 23 апреля
На замену Дублину: УЕФА перенёс в Санкт-Петербург ещё три матча группового этапа Евро-2020
08:34 | 23 апреля
«Огромный, развивающийся, заново дышащий город»: Хабенский о преображении Санкт-Петербурга и Евро-2020
22:25 | 22 апреля
«Провести их не составит труда»: Аршавин о переносе матчей Евро в Петербург и шансах сборной России на выход из группы
17:22 | 31 марта
Салах, Неймар и Рамос: кто из звёзд футбола может принять участие в Олимпийских играх в Токио
14:48 | 3 марта
Глава оргкомитета российской части Евро-2020 Сорокин провёл пресс-конференцию
09:30 | 12 февраля
Результативный Дзюба, креативный Головин и универсальный Зобнин: 25 лучших атакующих футболистов России
18:11 | 11 февраля
«Дополнительное преимущество для иностранных болельщиков»: Сорокин о применении Fan-ID на Евро-2020
14:28 | 10 февраля
«Счастье, что турнир вообще состоится»: Сорокин — о проведении Евро-2020, возврате билетов и заполняемости трибун
14:45 | 4 февраля
«Есть понимание, что нужно сделать в будущем»: Дюков переизбран на пост президента РФС
16:10 | 10 июня
«Очевидный политический подтекст»: в УЕФА обязали сборную Украины убрать с формы надпись «Героям слава!»
14:05 | 10 июня
«Рад, что ситуация разрешилась»: журналист Арустамян получил аккредитацию на Евро-2020 после первоначального отказа
09:34 | 10 июня
«Первым кандидатом на перевод в оборону был Зобнин»: Гаджиев о смене амплуа Баринова и игре с Бельгией на Евро-2020
21:39 | 9 июня
Визит Матыцина, состояние Кудряшова и реакция Шунина на критику: как сборная России готовится к Евро-2020

© Автономная некоммерческая организация
«ТВ-Новости»
2005—2020.
Все права защищены.