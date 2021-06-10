«Очевидный политический подтекст»: в УЕФА обязали сборную Украины убрать с формы надпись «Героям слава!»

УЕФА обязал сборную Украины убрать лозунг «Героям слава!» с экипировки, в которой команда будет играть на Евро-2020. В организации считают, что эта фраза имеет политический подтекст и несёт в себе милитаристское значение. При этом в УЕФА разрешили нанести на футболки надпись «Слава Украине!» и карту с российским Крымом.

УЕФА обязал сборную Украины убрать лозунг «Героям слава!» с экипировки, в которой команда будет играть на Евро-2020. В организации считают, что эта фраза имеет политический подтекст и несёт в себе милитаристское значение. При этом в УЕФА разрешили нанести на футболки надпись «Слава Украине!» и карту с российским Крымом.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал сборную Украины убрать лозунг «Героям слава!» со своей формы во время чемпионата Европы по футболу. Организация признала, что он имеет политическую окраску и милитаристское значение, когда употребляется вместе с другой фразой — «Слава Украине!».

«УЕФА внимательно рассмотрел добавленный недавно на внутреннюю часть воротника лозунг «Героям слава!», который был нанесён на новый образец футболки, представленной на рассмотрение и одобренной УЕФА в декабре 2020 года. Однако в тот момент смысл, который создаётся за счёт сочетания двух лозунгов, не был учтён. После дальнейшего анализа сочетание двух конкретных лозунгов было расценено как имеющее очевидный политический подтекст, а также несущее историческое и милитаристское значение. Поэтому в соответствии со статьёй 5 Регламента УЕФА по экипировке, чтобы форма могла быть использована в матчах, проходящих под эгидой УЕФА, данный лозунг с внутренней части футболки должен быть удалён», — заявили RT в пресс-службе УЕФА.

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При этом словосочетание «Слава Украине!», которое располагается на спине под воротником, не вызвало нареканий. В УЕФА отметили, что оно было утверждено ещё в 2018 году и соответствует нормам регламента по экипировке. Первая часть лозунга, который являлся официальным приветствием в «Украинской повстанческой армии» (УПА)*, рассматривается как «общая и неполитическая фраза общенационального значения».

В УЕФА также обсудили изображение на футболке карты Украины, которая включила в себя российский полуостров Крым. В организации отметили, что изображённые границы признаны Организацией Объединённых Наций, и поэтому их изображение не может считаться нарушением со стороны сборной Украины.

«После опасений, высказанных Российским футбольным союзом, УЕФА сегодня подтвердил свою позицию в отношении элемента дизайна на передней части футболки национальной сборной Украины. Учитывая, что подтверждённые по Резолюции 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН, которая была широко одобрена государствами-членами, территориальные границы в целом соответствуют тем, что изображены на футболке, УЕФА не требует каких-либо изменений этого элемента дизайна, поскольку он соответствует критериям, изложенным в статье 12 Регламента по экипировке», — добавили в УЕФА.

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Таким образом, сборной Украины придётся в срочном порядке менять форму для выступлений на чемпионате Европы. Уже 13 июня состоится первый матч подопечных Андрея Шевченко с командой Нидерландов в Амстердаме.

УЕФА принял меры в отношении формы сборной Украины после письма, направленного главой РФС Александром Дюковым. По его словам, и в экипировку, и в её презентацию, состоявшуюся 6 июня, были вложены определённые политические посылы. Дюков назвал это нарушением регламента не только УЕФА, но и Международного совета футбольных ассоциаций, которая утверждает правила всего вида спорта.

Как сообщают СМИ, в Украинской ассоциации футбола (УАФ) ещё надеются оспорить решение УЕФА. По данным Tribuna.com, национальная федерация уже сейчас ведёт переговоры о возможности сохранить слоган «Героям слава!» на форме. Интересно, что за день до того, как форма сборной оказалась под запретом, президент УАФ Андрей Павелко подарил футболку с картой и лозунгами посольству США на Украине.

На новость о решении УЕФА отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что прославлять страну нужно успехами в спорте, а не лозунгами.

«Спорт — не поле боя, а поле состязаний; не политическая арена, но арена достижений физической культуры. Становитесь спортивными героями, и будет вам слава. Именно так, а не националистическими лозунгами, следует прославлять Родину», — написала Захарова в Telegram.

О необходимости отделять спорт и политику заявил также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это прерогатива УЕФА. Спорт должен быть без политики», — цитирует Пескова ТАСС.

В Крыму поддержали решение УЕФА убрать с формы сборной Украины спорный лозунг. Соответствующее заявление сделал председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

«Конечно, нужно добиваться, отстаивать более агрессивно и настойчиво свои интересы. Нас проверяют на слабость. Сегодня уже запустили процесс претензий к Украине, а то всё время мы должны оправдываться. Мы полностью поддерживаем решение УЕФА», — приводит слова Константинова «Крым 24».

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).