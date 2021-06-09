Запрос РФС в УЕФА, ответ ФИФА и заявление Зеленского: как развивается скандал вокруг формы сборной Украины на Евро-2020

Российский футбольный союз направил в УЕФА запрос с требованием объяснить утверждение формы сборной Украины на ЧЕ-2020 с националистическими лозунгами и изображением Крыма. Почётный президент РФС Вячеслав Колосков положительно оценил данную инициативу. При этом в ФИФА сообщили, что подобные вопросы не входят в их компетенцию, однако заявили, что выступают против смешивания политики и спорта.

Российский футбольный союз направил в УЕФА запрос с требованием объяснить утверждение формы сборной Украины на ЧЕ-2020 с националистическими лозунгами и изображением Крыма. Почётный президент РФС Вячеслав Колосков положительно оценил данную инициативу. При этом в ФИФА сообщили, что подобные вопросы не входят в их компетенцию, однако заявили, что выступают против смешивания политики и спорта.

Скандал вокруг формы сборной Украины на Евро-2020 с очертаниями Крымского полуострова и националистическими лозунгами заставил многих задуматься о том, в какой обстановке прошла бы потенциальная встреча подопечных Андрея Шевченко и Станислава Черчесова. Учитывая недавние события и напряжённые отношения между государствами в последние годы, возникли опасения, что вероятный матч будет представлять серьёзную угрозу безопасности.

Однако шансы, что Россия и Украина сойдутся на футбольном поле в рамках главного турнира года, довольно малы. Согласно турнирной сетке, это может произойти не ранее четвертьфинальной стадии, но лишь в том случае, если одна из команд займёт первое место в своей группе, а другая — второе, или наоборот. Затем им предстоит преодолеть барьер 1/8 финала. Если все условия будут выполнены, то очная встреча состоится в Баку или Мюнхене.

При более фантастическом раскладе подопечные Черчесова и Шевченко могут встретиться в полуфинале или финале, которые состоятся в Лондоне. В то же время существует вероятность, что матч 1/4 финала украинцам придётся провести в Санкт-Петербурге, что также потенциально может создать дополнительные проблемы принимающей стороне. Для этого им необходимо выйти в плей-офф с третьего места, а в первом раунде плей-офф — обыграть победителя группы F (скорее всего, Францию, Германию или Португалию).

По словам юриста Андрея Князева, если украинские игроки решат выйти на поле «Газпром Арены» в провокационной форме, у команды могут возникнуть проблемы.

«Если такое случится, то теоретически это может нарушить закон. Наша сторона может призвать запретить играть в такой форме. Но до юридических дел не дойдёт, никто не будет требовать того, чтобы сборная Украина была дисквалифицирована и так далее. Максимум, что может быть, — предупреждение о возможных последствиях», — цитирует Князева «Чемпионат».

В последний раз сборные России и Украины встречались в рамках отборочного турнира к ЧЕ-2000. После обострения отношений между государствами в 2014 году УЕФА принял решение разводить команды и сводить к минимуму вероятность их пересечения как на национальном, так и на клубном уровнях. При этом в 2018-м поступило предложение отказаться от этого правила, так как, по мнению некоторых экспертов, оно лишь способствует разжиганию конфликта.

Напомним, в преддверии Евро-2020 Украинская ассоциация футбола презентовала новую форму сборной. На лицевой стороне футболок нанесены контуры государства, включающие в себя территорию полуострова Крым. Также на экипировке присутствуют националистические лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» УПА*. При этом в УЕФА заявили, что дизайн полностью соответствует регламенту.

Однако такая позиция не удовлетворила Российский футбольный союз. В организации призвали футбольные власти объяснить своё решение. По мнению её представителей, украинская форма нарушает регламент, а её утверждение может создать негативный прецедент, когда национальные команды «будут использовать экипировку для политических высказываний».

Почётный президент РФС Павел Колосков поддержал данную инициативу. По его словам, необходимо чётко высказать свою позицию и указать на допущенное комиссией УЕФА нарушение.

«Всё равно нам быть не может, потому что затрагиваются интересы государства. Это явная провокация, на которую надо ответить. Не истерией — снимемся, не поедем. А очень взвешенным и правильным, дипломатически корректным обращением. Я полностью поддерживаю такой подход. Он наиболее корректный», — сказал Колосков.

В свою очередь, в ФИФА отметили, что утверждением формы команд занимается организатор турнира, в роли которого в данном случае выступает УЕФА.

«Выполняя эту работу, организаторы турнира должны добиваться того, чтобы вся используемая экипировка соответствовала правилам игры в футбол, публикуемым Международным советом футбольных ассоциаций и доступным на официальном сайте совета… Однако мы хотим подчеркнуть, что, в соответствии с нашим Уставом, ФИФА сохраняет нейтралитет в политических вопросах и твёрдо верит, что политику и спорт смешивать не следует», — заявили в ФИФА в ответ на запрос RT.

На Украине с мнением российской стороны категорически не согласились. Так, Андрей Шевченко сказал, что дизайн был утверждён УЕФА, поэтому дальнейшее его обсуждение не имеет смысла: «Какие могут быть разногласия и вопросы? Эта форма одобрена УЕФА. Не вижу здесь никаких разногласий».

Масла в огонь подлили и действия украинских политиков. Президент Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко опубликовали фотографии в новой форме на своих страницах в социальных сетях, а глава государства отметил, что экипировка сборной «умеет шокировать».

На заявление Зеленского отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова: «А мы всё слова подбирали. Правильно. Особенную и шокирующую форму пошили для украинских футболистов, 100%».

На этом фоне накануне стало известно, что из официального плей-листа сборной Украины были исключены все российские музыканты. Если изначально в нём присутствовали песни нескольких отечественных исполнителей, включая Моргенштерна, The Hatters и Slava Marlow, то впоследствии список был отредактирован. В Украинской ассоциации футбола пояснили, что его составлением занимались не игроки, а сотрудники УЕФА, основываясь на данных локальных чартов, поэтому ряд артистов попали туда по ошибке.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).