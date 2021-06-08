РФС обратился в УЕФА относительно формы сборной Украины на Евро-2020

«Мы направили письмо в УЕФА. В нём мы обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания. Футбол — спорт, который должен оставаться вне политики. На наш взгляд, согласовывая данную форму, УЕФА создаёт прецедент, поскольку уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний», — цитирует заявление службы коммуникаций РФС «Чемпионат».

Ранее Уткин заявил, что хочет увидеть матч Россия — Украина на Евро-2020.