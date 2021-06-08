Уткин хочет увидеть матч Россия — Украина на Евро-2020

Спортивный журналист Василий Уткин выразил желание увидеть матч национальных команд России и Украины на предстоящем чемпионате Европы по футболу — 2020.

«В свете этого скандала мне только ещё сильнее захотелось, чтобы сборные России и Украины сыграли на этом турнире. Разобраться, возможно это или нет, очень сложно, потому что очень сложная сетка в этот раз. Но это возможно — шанс на это есть», — заявил Уткин в видео на своём YouTube-канале.

Журналист объяснил, почему он хочет встречи России и Украины.

«Я не верю, что Миранчук и Малиновский, которые играют в одной команде, станут на поле выяснять, чей Крым. Эта игра может показать, что между нашими странами возможен простой футбольный матч, от которого невозможно будет оторваться и который надолго поставит рекорд смотрибельности — что в одной стране, что в другой», — сказал он.

Напомним, что на груди формы украинской сборной изображён контур территории Украины, который включает в себя полуостров Крым. В Государственной думе России назвали новую форму украинцев политической провокацией и призвали Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретить её на чемпионате Европы.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании. Украина — с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией.

Ранее стали известны расклады, при которых Россия и Украина встретятся на Евро-2020.