Стали известны расклады, при которых Россия и Украина встретятся на Евро-2020

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Стали известны две вариации турнирных раскладов на чемпионат Европы по футболу — 2020, при которых национальные команды России и Украины смогут пересечься в плей-офф.
Стали известны расклады, при которых Россия и Украина встретятся на Евро-2020
  • Reuters

В первом варианте сборная Украины должна занять первое место в группе C, а сборная России — вторую позицию в группе B. Далее сборным надо преодолеть стадию 1/8 финала, а в матче 1/4 финала в Баку Россия и Украина смогут встретиться друг с другом.

Во втором варианте российская сборная должна возглавить свою группу, а украинская — расположиться на второй строчке в своей. В таком случае встреча команд тоже может состояться в четвертьфинале.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании. Украина —  с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией.

Ранее сообщалось, что сборная России может отказаться от участия в Евро-2020.

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