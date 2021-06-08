СМИ: Сборная России может отказаться от участия в Евро-2020

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Украинские СМИ сообщают, что сборная России может отказаться от участия в чемпионате Европы по футболу — 2020.
СМИ: Сборная России может отказаться от участия в Евро-2020
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Первым данную информацию опубликовал портал dynamo.kiev.ua, ссылаясь на источник в Российском футбольном союзе (РФС).

Сообщается, что в РФС всерьёз рассматривается вариант отказа сборной России от участия в Евро-2020 в знак протеста против того, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил новую форму национальной команды Украины.

Напомним, что на груди формы украинской команды изображён контур территории Украины, который включает в себя полуостров Крым. В Государственной думе России назвали новую форму политической провокацией и призвали УЕФА запретить её на турнире.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что УЕФА одобрил форму сборной Украины на Евро-2020 с изображением Крыма.

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