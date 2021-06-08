В ФИФА прокомментировали дизайн формы сборной Украины

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Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что утверждение экипировок национальных команд на чемпионате Европы является прерогативой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В ФИФА прокомментировали дизайн формы сборной Украины
  • Reuters

«Одобрение экипировки участвующих команд остаётся на усмотрение соответствующего организатора турнира, в данном случае УЕФА. Таким образом, организатор турнира вправе устанавливать соответствующие требования к экипировке, которые обязаны соблюдать команды-участницы. Выполняя эту работу, организаторы турнира должны добиваться того, чтобы вся используемая экипировка соответствовала правилам игры в футбол, публикуемым Международным советом футбольных ассоциаций и доступным на официальном сайте совета. Учитывая вышеизложенное, поскольку организатором данного турнира является не ФИФА, он не попадает в зону нашей непосредственной ответственности. Однако, мы хотим подчеркнуть, что, в соответствии с нашим Уставом, ФИФА сохраняет нейтралитет в политических вопросах и твёрдо верит, что политику и спорт смешивать не следует», — ответили в пресс-службе ФИФА на запрос журналистов RT.

Ранее РФС обратился в УЕФА относительно формы сборной Украины на Евро-2020.

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