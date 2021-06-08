В ФИФА прокомментировали дизайн формы сборной Украины

Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что утверждение экипировок национальных команд на чемпионате Европы является прерогативой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Одобрение экипировки участвующих команд остаётся на усмотрение соответствующего организатора турнира, в данном случае УЕФА. Таким образом, организатор турнира вправе устанавливать соответствующие требования к экипировке, которые обязаны соблюдать команды-участницы. Выполняя эту работу, организаторы турнира должны добиваться того, чтобы вся используемая экипировка соответствовала правилам игры в футбол, публикуемым Международным советом футбольных ассоциаций и доступным на официальном сайте совета. Учитывая вышеизложенное, поскольку организатором данного турнира является не ФИФА, он не попадает в зону нашей непосредственной ответственности. Однако, мы хотим подчеркнуть, что, в соответствии с нашим Уставом, ФИФА сохраняет нейтралитет в политических вопросах и твёрдо верит, что политику и спорт смешивать не следует», — ответили в пресс-службе ФИФА на запрос журналистов RT.

Ранее РФС обратился в УЕФА относительно формы сборной Украины на Евро-2020.