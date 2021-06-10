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10 июня
«Рад, что ситуация разрешилась»: журналист Арустамян получил аккредитацию на Евро-2020 после первоначального отказа
Спортивный журналист Нобель Арустамян получил аккредитацию на Евро-2020. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, позднее информацию подтвердил сам Арустамян. Корреспондент «Матч ТВ» был лишён возможности работать на турнире после того, как, с его слов, он «не прошёл полицейский контроль» в Азербайджане, где состоятся четыре игры.
«Рад, что ситуация разрешилась»: журналист Арустамян получил аккредитацию на Евро-2020 после первоначального отказа
  • Instagram
  • © @nobel_arustamyan
«Рад, что ситуация разрешилась»: журналист Арустамян получил аккредитацию на Евро-2020 после первоначального отказа
  • Instagram
  • © @nobel_arustamyan
Спортивный журналист Нобель Арустамян получил аккредитацию на Евро-2020. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, позднее информацию подтвердил сам Арустамян. Корреспондент «Матч ТВ» был лишён возможности работать на турнире после того, как, с его слов, он «не прошёл полицейский контроль» в Азербайджане, где состоятся четыре игры.

Российский тележурналист и корреспондент «Матч ТВ» Нобель Арустамян всё-таки получил аккредитацию на чемпионат Европы по футболу и сможет заниматься на нём своей профессиональной деятельностью. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выдал разрешение после того, как ему было первоначально отказано в работе на турнире по требованию азербайджанской стороны.

О благополучном завершении скандала сообщила в своём Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Чуть позже эту информацию подтвердил сам Арустамян. Он заявил, что не собирался приезжать в Баку на матчи Евро-2020 из-за армяно-азербайджанского конфликта и не был удивлён решением УЕФА.

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«В конце мая мне отказали в аккредитации на Евро-2020. Я не прошёл полицейский контроль. По регламенту УЕФА если хотя бы один из городов-хозяев меня блокирует, работать на турнире я не могу. Разумеется, я в любом случае не планировал посещать этим летом Баку», — написал Арустамян в Telegram.

В Баку состоятся четыре матча Евро-2020 — три игры группового этапа с участием сборных Швейцарии, Турции и Уэльса, а также один четвертьфинал. У российской команды есть шанс сыграть в Азербайджане в том случае, если она займёт в своём квартете второе место и выиграет встречу 1/8 финала. Игры пройдут на стадионе «Олимпийский», вмещающем 68,7 тыс. зрителей, но арена будет заполнена только наполовину из-за ограничений, вызванный пандемией коронавируса.

Несмотря на то, что Арустамяну было отказано в выдаче аккредитации ещё в мае, широкая публика узнала об этом только 8 июня, когда до начала Евро-2020 оставалось три дня. Об этом рассказал футбольный журналист Василий Уткин, который сам резко высказался по поводу возникшей ситуации.

«Что это, как не лишение человека права заниматься своей профессией по комбинированному национально-убежденческому принципу? Понятно ведь, что Нобель и не поехал бы работать в Азербайджан. Теперь не поедет ни в Лондон, ни в Амстердам», — написал Уткин в своём Telegram.

В «Матч ТВ» тогда пообещали, что добьются выдачи аккредитации для Арустамяна. Намерение разобраться в ситуации выражал и Российской футбольный союз. Сам журналист отреагировал на происходящее спокойно, отметив, что благодарен всем, кто его поддержал.

«Сегодня, когда о ситуации с аккредитацией стало известно всем, я получил невероятно много слов поддержки. Это главное для меня в нынешнем положении. Искренне благодарю всех своих коллег, написавших по теме публично или мне в сообщениях. Отдельно благодарю Василия Уткина. Столько зрителей, коллег, друзей мне разом не писало, наверное, никогда. Последние 3-4 часа я просто выпал из жизни, пытаясь ответить всем. Поражен вниманием к своей фигуре, это для меня невероятно. Ваши слова для меня намного ценнее любых аккредитаций на любой турнир», — сказал Арустамян.

В Азербайджане отказ в аккредитации объяснили тем, что комментатор нарушал законы страны, а именно посещал Нагорный Карабах, который является спорной с Арменией территорией. Так утверждал вице-президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Эльхан Мамедов.

«Чтобы прояснить ситуацию, прежде всего должен сказать, что турнир Евро-2020 проводится как единая система под флагом УЕФА. Это также относится к системе регистрации аккредитации УЕФА. В данной конкретной ситуации, если у упомянутого представителя СМИ возникнут проблемы, мы рекомендуем ему обратиться непосредственно в УЕФА по этому поводу. Он нарушил законы нашей страны, проявив неуважение к территориальной целостности Азербайджана», — говорил Мамедов РБК.

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Арустамян в ответ заявил, что действительно посещал Нагорный Карабах для проведения турнира по футболу, и отметил, что других журналистов, имена которых не стал называть, приезд на спорную территорию не лишил возможности работать на Евро-2020.

«Да, я и правда там бывал — и говорю об этом открыто. Это родина моих предков, в частности деда, чью фамилию я ношу. Там мои корни, и я не стесняюсь этого. И это никогда не было для меня проблемой. Я посещал Карабах только с мирными целями. Так, я участвовал и организовывал там детский футбольный турнир. Знаю: уже 30 лет народ Нагорного Карабаха живет в ежедневном ощущении войны. Тот турнир — возможно, одно из самых ярких событий для местных детей. Горжусь причастностью к нему. Но я знаю людей, которые всё равно обошли бан — даже после посещения Карабаха. Дело точно не только в том, что я туда ездил», — предположил журналист.

Он также написал, что надеется на скорое завершение армяно-азербайджанского конфликта, чтобы подобные ситуации не возникали в будущем.

«Евро-2020 и вообще спорт должны сближать народы, делать мир дружнее. УЕФА всегда говорит о своих ценностях — уважения ко всем людям, вне зависимости от национальности», — заявил Арустамян.

Новости smi2.ru
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