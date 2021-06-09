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9 июня

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Арустамян прокомментировал отказ в аккредитации на Евро-2020
Российский журналист Нобель Арустамян поделился мнением об отказе ему в аккредитации на чемпионат Европы по футболу — 2020.
Арустамян прокомментировал отказ в аккредитации на Евро-2020
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Арустамян прокомментировал отказ в аккредитации на Евро-2020
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Российский журналист Нобель Арустамян поделился мнением об отказе ему в аккредитации на чемпионат Европы по футболу — 2020.

«В конце мая мне пришло письмо с отказом в аккредитации. Я был уверен, что это техническая ошибка, потому что у меня была куча аккредитаций на все турниры. Отправили письмо в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и получили ответ, что мне отказано в аккредитации, потому что я не прошёл контроль безопасности в одной из стран — организаторов турнира», — сказал Арустамян в эфире YouTube-программы «Коммент Шоу».

По словам журналиста, он направил письмо в УЕФА с просьбой ограничить действие аккредитации, исключив Баку из зон её действия, но ему отказали, ответив, что по регламенту все 12 городов чемпионата Европы должны одобрить заявку, чтобы журналист получил аккредитацию.

«Для меня ситуация проста в понимании: я несколько раз был в Нагорном Карабахе. Это было ожидаемо. Регламент УЕФА несовершенен. К сожалению, есть такое отношение к армянам, особенно с карабахскими корнями. Это факт, и я смирился», — сказал он.

Арустамян также отметил, что у него не было задачи посетить Баку во время чемпионата.

«Прекрасно понимаю, что это невозможно, — это просто грустная, но в то же время понятная история», — сказал журналист.

Напомним, что заявка Арустамяна была отклонена из-за блокировки со стороны оргкомитета в Азербайджане.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля.

Ранее в МИД России сообщили, что Арустамян может получить аккредитацию на Евро-2020.

Новости smi2.ru
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