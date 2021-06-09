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9 июня
Визит Матыцина, состояние Кудряшова и реакция Шунина на критику: как сборная России готовится к Евро-2020
В среду, 9 июня, сборная России провела очередную тренировку на базе в Новогорске в рамках подготовки к Евро-2020. Посетивший занятие министр спорта Олег Матыцин пожелал футболистам и тренерскому штабу команды удачи на чемпионате Европы, а также рассказал, какие задачи были поставлены на турнире перед отечественными игроками. Защитник Игорь Дивеев оценил готовность сборной к игре с Бельгией, а вратарь Антон Шунин признался, что не обращает внимания на критику.
Визит Матыцина, состояние Кудряшова и реакция Шунина на критику: как сборная России готовится к Евро-2020
  • Министр спорта Олег Матыцин и главный тренер сборной России Станислав Черчесов
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов
Визит Матыцина, состояние Кудряшова и реакция Шунина на критику: как сборная России готовится к Евро-2020
  • Министр спорта Олег Матыцин и главный тренер сборной России Станислав Черчесов
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов
В среду, 9 июня, сборная России провела очередную тренировку на базе в Новогорске в рамках подготовки к Евро-2020. Посетивший занятие министр спорта Олег Матыцин пожелал футболистам и тренерскому штабу команды удачи на чемпионате Европы, а также рассказал, какие задачи были поставлены на турнире перед отечественными игроками. Защитник Игорь Дивеев оценил готовность сборной к игре с Бельгией, а вратарь Антон Шунин признался, что не обращает внимания на критику.

Сборная России продолжает подготовку к чемпионату Европы по футболу. В среду подопечные Станислава Черчесова провели на базе в подмосковном Новогорске одно из последних занятий перед отъездом в Санкт-Петербург. Уже 10 июня отечественные футболисты отправятся в Северную столицу, где в субботу проведут первый матч на турнире. Противостоять им будет главный фаворит группы B и лидер рейтинга ФИФА — национальная команда Бельгии под руководством Роберто Мартинеса.

Неудивительно, что тренировка была окружена вниманием не только прессы, но и руководителей российского спорта. Понаблюдать за подготовкой спортсменов прибыл министр спорта России Олег Матыцин. Он пообщался с главным тренером сборной, пожелал игрокам удачи на первенстве Европы, а также продемонстрировал, что сам отлично знает, как обращаться с мячом. Функционер отметился не только несколькими точными передачами, но и показал навыки чеканки.

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«Конечно, для нас в России футбол больше чем футбол. Настрой у команды боевой, я ей сказал, что мы будем переживать и болеть за неё. Надеемся, как и всегда, на победу российской сборной… Министерство и Российский футбольный союз ставят такую задачу — выход в следующую стадию турнира. Настрой боевой и оптимистичный, больших проблем со здоровьем в команде нет, это самое главное… Все переживаем и ждём начала Евро, надеемся на прохождение в следующую стадию турнира», — цитирует Матыцина ТАСС.

Также министр спорта не обошёл стороной скандал вокруг формы сборной Украины, в которой та будет выступать на чемпионате Европы. Причиной споров стало решение дизайнеров изобразить на футболках очертания полуострова Крым, а также националистические лозунги. По словам функционера, в настоящее время российские спортивные ведомства проводят консультации по данному вопросу.

«Мы в контакте находимся, знаем ситуацию. Вчера был диалог и с МИД, и с Российским футбольным союзом. Сейчас РФС обратился в УЕФА, для того чтобы были получены объяснения. Мы выразили свою обеспокоенность формой украинской сборной», — признался Матыцин.

Также министр спорта прояснил ситуацию вокруг допуска болельщиков на стадион в Санкт-Петербурге на матчи первенства. Ранее генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин открыто выражал надежды, что по ходу соревнований предельная заполняемость арены может быть увеличена с 50 до 75%, но Матыцин заявил, что ожидать подобного не приходится.

«Пока сложная ситуация, связанная с COVID-19, сохраняется. Рады, что 50% болельщиков будут. Хотели 75%, но, к великому сожалению, не получается. Но вы знаете, что будут организованы фан-зоны… Было сделано очень много для организации Евро. Мы знаем, что на Санкт-Петербург легла дополнительная нагрузка в связи с перенесёнными тремя матчами. По организации рабочие моменты остаются, но команда Алексея Сорокина работает очень слаженно», — заключил Матыцин.

Что касается самой тренировки, то она прошла в штатном режиме. Несмотря на близость важного матча, футболисты и тренеры вели себя довольно расслабленно и много шутили по ходу занятия. При этом на поле базы в Новогорске также появились голкипер «Зенита» Андрей Лунёв и защитник «Динамо» Роман Евгеньев. Оба не попали в заявку сборной России на турнир, но могут быть включены в неё вплоть до старта первого матча соревнований, если возникнет необходимость.

И на данный момент подобный вариант нельзя исключать. Так, вместе с коллективом вновь не тренировались защитники Фёдор Кудряшов и Илья Самошников. Оба продолжают восстанавливаться от полученных травм, в связи с чем занимаются по индивидуальной программе. При этом если представитель «Рубина» не попал в состав на Евро, то футболист «Антальяспора» является одним из ключевых исполнителей в оборонительной линии. Как и его коллега, он может закрыть левый фланг обороны, но при этом способен сыграть и в центре. Его универсализм делает его одним из важнейших элементов в построениях Черчесова, а его отсутствие может стать серьёзной проблемой для наставника.

Если на левом фланге защиты заменить Кудряшова может ветеран национальной команды Юрий Жирков, то в центре — Игорь Дивеев. До настоящего момента игрок ЦСКА провёл лишь четыре матча за сборную, дважды выходив в основном составе. Тем не менее он надеется, что на Евро получит шанс выйти на поле.

«Для меня это первый большой турнир, большие впечатления, хочется выйти на поле, проявить себя и выйти из группы. В команде всё отлично: готовимся к Бельгии, разбираем соперника, всё идёт по плану. Если оценивать свою готовность по 100-балльной системе, то готовы на 99. Всё покажут игры, но сейчас всё отлично», — сказал Дивеев.

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Однако пока у футболиста ЦСКА не очень много поводов для оптимизма. На бумаге Дивеев считался главным кандидатом на замену травмированному Кудряшову в контрольной встрече с Болгарией, но Черчесов предпочёл выпустить на поле не его, а номинального опорника Дмитрия Баринова.

«Дима хорошо сыграл с болгарами, выиграл много единоборств, много обострял, перестраивался. Как защитник он играл и в «Локомотиве», и в молодёжной команде. Считаю, что он хорошо сыграл», — сказал Дивеев.

В отличие от него, у голкипера Антона Шунина гораздо больше поводов пребывать в приподнятом настроении. На данный момент вратарь «Динамо» является основным в национальной команде, что подтверждают его выходы в стартовом составе в играх с Польшей и Болгарией, и готовится выступать на первом для себя крупном турнире на уровне сборных. По его словам, он всецело сосредоточен на Евро-2020 и не обращает внимания ни на скептические замечания журналистов, ни на критику извне.

«Я сейчас не читаю ничего, стараюсь концентрироваться только на подготовке. То что пишут… Конечно, есть люди, которые считают одно, другие — иначе. Моя задача — подготовиться, чтобы выйти и показать свой максимум… Всё когда-то происходит в первый раз, но это шанс проявить себя и помочь команде», — признался вратарь.

Также он заверил, что сборная России уже начала готовиться непосредственно к встрече с Бельгией, которая пройдёт 12 июня в Санкт-Петербурге.

«Будем искать сильные и слабые стороны соперника, за счёт которых сможем хорошо сыграть против. Да, команда сильная, но мы приложим все усилия», — приводит слова Шунина «Спорт-Экспресс».

Новости smi2.ru
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