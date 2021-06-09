Шунин поделился ожиданиями от матча Евро-2020 Бельгия — Россия

Вратарь сборной России Антон Шунин поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Бельгии.

Вратарь сборной России Антон Шунин поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Бельгии.

«Мы уже начали готовиться и обязательно разберём сборную Бельгии. Будем искать сильные и слабые стороны соперника, за счёт которых сможем хорошо против него сыграть. Да, Бельгия — сильная команда, но мы приложим все усилия, чтобы хорошо против них сыграть», — цитирует Шунина «Спорт-Экспресс».

Также Шунин высказался об открытой тренировке сборной России.

«Болельщики придали нам сил и эмоций. Поддержку было отлично слышно. Надеюсь, открытые тренировки будут почаще», — сказал он.

Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00 мск.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что де Брёйне не сможет принять участие в матче с Россией на Евро-2020.