СМИ: Де Брёйне не сможет принять участие в матче с Россией на Евро-2020

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне проведёт первую тренировку за три дня до матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой России.

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне проведёт первую тренировку за три дня до матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой России.

По информации Voetbalprimeur, у полузащитника до сих пор синяк под глазом.

Сообщается, что Де Брёйне не сможет принять участие в первой встрече на чемпионате Европы с Россией.

Напомним, бельгиец перенёс операцию после перелома костей носа и левой глазницы в финале Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси».

Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее Вермален назвал Дзюбу ключевым игроком сборной России на Евро-2020.