СМИ: Де Брёйне не сможет принять участие в матче с Россией на Евро-2020

По информации Voetbalprimeur, у полузащитника до сих пор синяк под глазом.
Сообщается, что Де Брёйне не сможет принять участие в первой встрече на чемпионате Европы с Россией.
Напомним, бельгиец перенёс операцию после перелома костей носа и левой глазницы в финале Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси».
Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00.
Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.
Ранее Вермален назвал Дзюбу ключевым игроком сборной России на Евро-2020.