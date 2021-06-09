Вермален назвал Дзюбу ключевым игроком сборной России на Евро-2020

Защитник сборной Бельгии Томас Вермален поделился ожиданиями от матча с национальной командой России в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

Защитник сборной Бельгии Томас Вермален поделился ожиданиями от матча с национальной командой России в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

«Мы встречались с российской командой пару лет назад, поэтому я знаю ряд их игроков. Разберём их нынешний состав в ближайшие дни», — цитирует Вермалена «Чемпионат».

По словам защитника, наибольшее внимание в составе команды России привлекает нападающий Артём Дзюба.

«Он является их ключевым игроком. Но думаю, что мы вместе с тренером ещё проанализируем их сборную, чтобы найти сильные стороны и попытаться их нейтрализовать», — сказал он.

Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00 мск.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее министр спорта назвал задачу сборной России на Евро-2020.