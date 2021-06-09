Министр спорта назвал задачу сборной России на Евро-2020

Министр спорта России Олег Матыцин посетил тренировку национальной команды на базе в Новогорске перед стартом чемпионата Европы по футболу — 2020.

Министр спорта России Олег Матыцин посетил тренировку национальной команды на базе в Новогорске перед стартом чемпионата Европы по футболу — 2020.

«С надеждой ждём крупных турниров с участием нашей сборной. По разговору с игроками и тренером — настрой боевой, оптимистичный. Больших проблем со здоровьем нет, это радует и является главным фактором, обеспечивающим готовность команды», — цитирует Матыцина «Матч ТВ».

Также министр спорта ответил на вопрос о задачах сборной России на чемпионате Европы.

«Все переживаем, ждём начала чемпионата и надеемся на прохождение в следующую стадию. Болельщики поддерживают сборную, надеюсь, что наша общая энергетика поможет команде получить дополнительный импульс», — сказал он.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее полиция Дании прокомментировала запрет на въезд россиян в страну.