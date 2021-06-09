Полиция Дании прокомментировала запрет на въезд россиян в страну

Начальник Службы готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Копенгагена Питер Даль поделился мнением о запрете правительства Дании на въезд россиян на территорию страны, который помешает болельщикам сборной России посетить матч группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 Дания — Россия.

Начальник Службы готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Копенгагена Питер Даль поделился мнением о запрете правительства Дании на въезд россиян на территорию страны, который помешает болельщикам сборной России посетить матч группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 Дания — Россия.

«Российские болельщики, наверное, не смогут посетить матч Дания — Россия. Если честно, мы почувствовали небольшое облегчение. Опыт показывает, что российские болельщики требуют большего контроля за собой», — приводит слова начальника Службы готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Копенгагена Питера Даля BT.

По мнению полицейского, российские болельщики часто способствуют беспорядкам и дракам.

«Опыт показывает, что с болельщиками из Восточной Европы приключаются разного рода проблемы», — сказал он.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сборной России провели лекцию о правилах игры на Евро-2020.