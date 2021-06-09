Полиция Дании прокомментировала запрет на въезд россиян в страну

«Российские болельщики, наверное, не смогут посетить матч Дания — Россия. Если честно, мы почувствовали небольшое облегчение. Опыт показывает, что российские болельщики требуют большего контроля за собой», — приводит слова начальника Службы готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Копенгагена Питера Даля BT.
По мнению полицейского, российские болельщики часто способствуют беспорядкам и дракам.
«Опыт показывает, что с болельщиками из Восточной Европы приключаются разного рода проблемы», — сказал он.
Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.
Ранее сборной России провели лекцию о правилах игры на Евро-2020.