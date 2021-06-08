«Сборная теряет в креативе, когда Миранчука нет»: Кириченко о решениях Черчесова, запале Дзюбы и травме Кудряшова

Контрольные матчи с Польшей и Болгарией в преддверии Евро-2020 сборная России провела в свою силу. Об этом в интервью RT заявил известный тренер Дмитрий Кириченко. По его словам, отечественные футболисты функционально смотрелись неплохо, а к началу чемпионата должны стать «ещё свежее». Также специалист назвал потерю Фёдора Кудряшова большой проблемой для команды, заявил, что безголевая серия Артёма Дзюбы не должна настораживать, и объяснил, почему Станиславу Черчесову сложно объединить на поле Александра Головина и Алексея Миранчука.

Контрольные матчи с Польшей и Болгарией в преддверии Евро-2020 сборная России провела в свою силу. Об этом в интервью RT заявил известный тренер Дмитрий Кириченко. По его словам, отечественные футболисты функционально смотрелись неплохо, а к началу чемпионата должны стать «ещё свежее». Также специалист назвал потерю Фёдора Кудряшова большой проблемой для команды, заявил, что безголевая серия Артёма Дзюбы не должна настораживать, и объяснил, почему Станиславу Черчесову сложно объединить на поле Александра Головина и Алексея Миранчука.

«Нет смысла бежать за десять дней до Евро»

— Какие впечатления оставили товарищеские матчи сборной России с Польшей и Болгарией?

— В целом сыграли в свою силу. Встреча с поляками получилась равной. Болгарам должны были забивать больше — моментов создали предостаточно.

— Не возникло ощущения, что подопечные Станислава Черчесова выглядели тяжеловато?

— Это всего лишь контрольные матчи. Уверен, тренерский штаб лучше знает, когда у футболистов должны появиться скорость и сила. Выход на пик формы требуется к началу турнира. Нет никакого смысла бежать за десять дней до чемпионата Европы. Да и, честно говоря, не увидел, чтобы кто-то действовал супермедленно. Обычные игры. Ребята выглядят нормально, а через неделю будут ещё свежее.

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— Травму Фёдора Кудряшова можно назвать кошмаром для сборной?

— Это большая потеря, без сомнения. Катастрофы не произошло, но речь идёт о футболисте стартового состава, опытном исполнителе и одном из лидеров команды. Сложно сказать, кто его заменит. Наверное, Андрей Семёнов. Нельзя забывать и об Игоре Дивееве. Понятно, что он ещё не до конца окреп для игры в стартовом составе сборной, но в ЦСКА выходит на поле регулярно.

— Появление Дмитрия Баринова в матче с Болгарией в центре обороны удивило?

— В какой-то степени да. Но нужно же иногда пробовать новые сочетания. На мой взгляд, у него было не так много работы в защите. Чаще Дмитрий «падал» в оборону для розыгрыша мяча. А россияне по большому счёту постоянно владели инициативой. Поэтому я не могу сказать, что Баринов действовал строго как защитник. Скорее у него была гибридная позиция.

— В стартовой игре Евро с Бельгией его появление в основном составе возможно?

— Это будет довольно странно, учитывая наличие других футболистов данного амплуа: Георгия Джикии, Семёнова и Дивеева. Вряд ли такой вариант станет рассматриваться. Скорее это реально в матчах, где Россия будет больше владеть мячом, например с Финляндией. Возможно, сыграют два центральных защитника, а Баринов будет опускаться ниже, чтобы разгонять атаки.

— Тогда зачем Черчесов попробовал Баринова в этой роли?

— Повторюсь, в матче с Болгарией от Дмитрия играть в обороне практически не требовалось. Зато были важны его действия при развитии атак. Он регулярно начинал их из глубины. Использование футболиста в некой полупозиции между опорником и центральным защитником — достаточно распространённая практика. При необходимости такой человек опускается назад, а потом опять поднимается выше.

— Учитывая, что в матчах с Польшей и Болгарией Черчесов делал ставку на схему в три центральных защитника, можно ожидать, что на первенстве континента будет использована она же?

— Думаю, да. Мы уже играли и в два, и в три. Раз действуем по данной расстановке, то смысл кого-то обманывать? Вероятно, тренерский штаб считает эту формацию более надёжной. На мой взгляд, это вполне разумно. Всё-таки для использования двух исполнителей в центре обороны нужно, чтобы они были высокого класса. Да, Семёнов и Джикия играли в паре весь отборочный турнир Евро, но сложно залезть в голову Черчесову. Не могу сказать, что действия Андрея вызывают у меня тревогу. Конечно, он допускал помарки, но ошибаются все защитники. Не стоит перед началом турнира предрекать футболисту провал.

— На данный момент линию обороны можно назвать самой проблемной в сборной?

— Смотря с каким соперником играть. За весь матч с Болгарией у ворот Антона Шунина создали всего один момент. Но понятно, что бельгийцы организуют проблемы обороне любого соперника. У нас ведь нет других защитников, а те, кто есть в сборной, — лучшие в стране. Будем надеяться на них.

«Черчесов закрыл тему: Шунин — номер один»

— Шунин во встрече с болгарами отыграл на ноль. Слова Черчесова о том, что он первый номер, добавили ему уверенности в себе?

— Это вполне логичный шаг со стороны Станислава Саламовича. Зачем создавать лишнюю конкуренцию. Антон — самый опытный вратарь в коллективе, поэтому всё по делу. По большому счёту те матчи, в которых Шунин принимал участие, он провёл неплохо.

— Его замена на Матвея Сафонова во встрече с поляками не показалась вам странной? Со стороны вратарь «Динамо» выглядел шокированным.

— А чему здесь удивляться, в принципе, если это контрольная встреча? Сафонову просто предоставили игровое время, что абсолютно нормально. Где ещё посмотреть другого голкипера в деле, как не в товарищеском поединке. Черчесов ясно выразился и закрыл тему: Шунин — первый номер сборной России. Зачем забивать себе голову лишними мыслями?

— Матч с Болгарией команда провела с двумя опорниками — Романом Зобниным и Магомедом Оздоевым. У вас не возникло ощущение, что это пошло в ущерб атакующим действиям?

— Наверное, данную игру стоит привязывать к противостоянию с бельгийцами. Понятно, что в этой встрече предстоит достаточно много обороняться, и использование схемы с двумя более склонными к разрушению опорниками в центре поля кажется вполне логичным. Варианты могут быть самые разные, и нет смысла перебирать все расстановки.

— Если мы называем игру с болгарами репетицией перед встречей с Бельгией, то Алексей Миранчук место в стартовом составе не получит?

— Зато он вышел на замену и заработал пенальти. Вообще, рокировки, произведённые Черчесовым, однозначно усилили игру. Почти все они сработали. Андрей Мостовой довольно неплохо смотрелся. Александр Соболев забил. Когда в состав влили свежую кровь, сборная России стала действовать гораздо быстрее и агрессивнее. Начали возникать моменты, и мы вполне могли отличиться больше одного раза. Поэтому, возможно, тренерский штаб пересмотрит своё видение роли Миранчука.

— При этом показалось, что Алексей Ионов, занявший место легионера, провёл не лучшую игру и не воспользовался своим шансом.

— Ему было непросто проявить себя в таком матче. Лёша — скоростной нападающий, который лучше действует в контратаках на свободном пространстве. А болгары оборонялись плотно и компактно, практически не оставляя пустых зон. Ионов принял участие в нескольких симпатичных комбинациях со сбросом Артёма Дзюбы мяча на третьего. Но небольшие помарки мешали выйти на ударную позицию. Понятно, что мы ведём речь о футболистах с разным функционалом.

«Дзюба — стержневой футболист для сборной»

— Как известно, Черчесов не очень доволен работой Миранчука в обороне.

— Тренеру виднее. Но давайте не забывать, что Алексей выступает за «Аталанту», в которой, учитывая стиль игры и интенсивность, довольно сложно не участвовать в разрушении. Прессинг у Джан Пьеро Гасперини требует даже больше отдачи, чем в сборной. Но Миранчук скорее исполнитель, способный создать момент в атаке. Понятно, что сейчас футбол такой, что в обороне отрабатывать необходимо. В какой-то мере национальная команда теряет, когда его нет в составе, в первую очередь в креативе.

— Не кажется ли вам отказ от Алексея выстрелом себе же в ногу?

— На мой взгляд, Черчесов очень последователен в своих решениях. Миранчук не получает полноценной игровой практики в «Аталанте» и не попадает в стартовый состав. Это проблема и для футболиста, и для тренера. Посмотрите, ведь в сборной нет людей, которые не являются основными в своих клубах. Юрий Жирков? Он держит свой уровень так, что никаких вопросов не возникает. Тут скорее стоит говорить о силе «Зенита», раз такие мастера там сидят на скамейке. Когда Юра выходит на поле, он всегда наглядно демонстрирует своё мастерство. А так футболист должен иметь регулярную игровую практику, чтобы получить место в основе сборной.

— В матче с Польшей Черчесов выпустил в старте и Головина, и Миранчука, но нельзя сказать, что вдвоём они произвели фурор. С чем это связано?

— Поляки всё-таки посильнее болгар, тем более они играли дома. Это неуступчивая сборная, противостоять которой непросто всем. Поэтому в конкретной встрече ждать феерии от кого-то из россиян было сложно. Соперник компактно действовал в обороне. К сожалению, чуда в виде потрясающей игры связки Головин — Миранчук не произошло.

— Возможно, им просто не хватает взаимопонимания.

— Так Черчесов и пытается для этого нарабатывать различные варианты в контрольных матчах. У него просто нет десяти игр в месяц, чтобы опробовать все связки и схемы. В целом совместить Миранчука и Головина на поле довольно непросто. Сделать это реально, но во встречах с оппонентами, уступающими в классе, в которых изначально понятно, что команда будет больше атаковать. Вероятно, их дуэт как раз можно было проверить в матче с Болгарией. А вот в противостоянии с Бельгией их одновременное появление способно принести проблемы и сказаться на действиях в обороне. Мы не знаем, может, Черчесов вообще не рассматривает больше такие варианты и в игре с Польшей в лишний раз убедился, что ничего не вышло. Пока нет смысла рассуждать.

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— Дзюба в товарищеских встречах не забил ни одного мяча и нанёс лишь один неточный удар по воротам. К данной статистике стоит относиться серьёзно?

— Это вообще не должно настораживать. На официальные матчи Артём всегда выходит эмоционально заряженным. Мы это видели в игре с той же Словенией. А в контрольных запала у него поменьше. Как опытный футболист, он бережёт силы. Мастерство у Дзюбы есть, и когда он настраивается должным образом, то превращается в серьёзное оружие. Надеюсь, это произойдёт в противостоянии с Бельгией на домашнем для него стадионе. Всё равно на данный момент сборной тяжеловато без Артёма, особенно в матчах с глубоко обороняющимися соперниками. Даже в игре с Болгарией через него шло очень много атак. Всё выглядело достаточно перспективно. Назову Дзюбу стержневым футболистом для сборной.

— Соболев своим голом застолбил место его первого запасного?

— Возможно. Функционал его и Антона Заболотного в какой-то мере схож. Да и вообще в национальной команде сейчас собрано три габаритных форварда. Но Дзюба опытнее и в какой-то мере техничнее, тоньше чувствует игру. Да, во встрече с болгарами Соболев реализовал пенальти, но я не могу сказать, что он как-то выделялся. Думаю, Черчесов в зависимости от ситуации и соперника будет бросать в бой либо его, либо Заболотного.