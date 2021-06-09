Дивеев похвалил Баринова за игру в контрольном матче с Болгарией

«Баринов хорошо сыграл, отдал много обостряющих передач, выиграл много единоборств. Дмитрий уже имел опыт игры на позиции защитника в молодёжной сборной», — цитирует защитника «Спорт-Экспресс».

Также Дивеев высказался об игре защитника сборной России Юрия Жиркова.

«Жирков, как и любой игрок постарше, подсказывает. Не только мне, но и остальным молодым футболистам. Надо к этому прислушиваться и впитывать опыт», — сказал он.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее Дивеев поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020.