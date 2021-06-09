Дивеев поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020

Защитник сборной России Игорь Дивеев поделился эмоциями от открытой тренировки национальной команды перед чемпионатом Европы по футболу — 2020.

Защитник сборной России Игорь Дивеев поделился эмоциями от открытой тренировки национальной команды перед чемпионатом Европы по футболу — 2020.

«Нам было очень приятно и была очень важна поддержка болельщиков. Хочется поблагодарить их. У всех в команде отличное настроение», — цитирует Дивеева «Спорт-Экспресс».

Также защитник ответил на вопрос, насколько он готов к чемпионату Европы по 100-бальной шкале.

«Наверное, на 99. После первого матча уже скажем точно», — сказал он.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее министр спорта назвал задачу сборной России на Евро-2020.