Новое амплуа Дзюбы и отрицательные тесты на коронавирус: чем запомнилась открытая тренировка сборной России

Во вторник сборная России провела открытую тренировку на московском стадионе «Динамо». В занятии приняли участие 27 человек, восстанавливающиеся от травм Фёдор Кудряшов и Илья Самошников работали по индивидуальной программе. Капитан команды Артём Дзюба нашёл возможность развлечь собравшихся, попробовав себя в роли вратаря. А ещё утром стало известно, что все ПЦР-тесты членов сборной на коронавирус дали отрицательный результат.

Во вторник сборная России провела открытую тренировку на московском стадионе «Динамо». В занятии приняли участие 27 человек, восстанавливающиеся от травм Фёдор Кудряшов и Илья Самошников работали по индивидуальной программе. Капитан команды Артём Дзюба нашёл возможность развлечь собравшихся, попробовав себя в роли вратаря. А ещё утром стало известно, что все ПЦР-тесты членов сборной на коронавирус дали отрицательный результат.

Вторник, 8 июня, получился насыщенным для футболистов сборной России. День начался с хорошей новости для команды. Результаты всех ПЦР-тестов на коронавирус, которые игроки сдали накануне, оказались отрицательными.

Помимо этого подопечные Станислава Черчесова получили возможность провести, по сути, единственную открытую тренировку в преддверии старта Евро-2020. Пришедших на стадион «Динамо» болельщиков ждал приятный бонус в виде автограф-сессии легенд отечественного футбола Дмитрия Хлестова и Динияра Билялетдинова.

А семеро детей — подопечных фонда «Футболка дарит жизнь», которые находятся в процессе реабилитации после тяжёлых заболеваний, приняли участие в разминке главной команды страны, а позже пообщались и сфотографировались со своими кумирами.

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Дети прибыли из самых разных мест: Москвы, Подмосковья, Торжка, Казахстана. Серёжа Семёнов приехал на машине вместе с семьёй из Ростова-на-Дону. Мальчик специально попросил врача отпустить его на мероприятие. При этом до болезни он сам занимался футболом и мечтал встретиться с Алексеем Миранчуком. Во вторник мечта Серёжи исполнилась.

Также среди гостей арены оказались президент РФС Александр Дюков, вице-президент организации, олимпийский чемпион 1956 года Никита Симонян и бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин.

Что касается самой тренировки, то в ней приняли участие 27 человек. Восстанавливающиеся от травм защитники Фёдор Кудряшов и Илья Самошников остались в отеле и работали по индивидуальной программе. Капитан сборной Артём Дзюба во время занятия нашёл возможность повеселить пришедших. Как известно, нападающий любит при случае встать в ворота. Вот и в этот раз он надел перчатки, а партнёры пытались забить ему со штрафных и пенальти. Чаще форвард пропускал, но несколько ударов всё-таки отразил и вынудил товарищей по команде исполнять кувырки. Сам же он поблагодарил посетивших «Динамо» болельщиков.

«Спасибо за то, что пришли на нашу тренировку. Мы ждём вас на матчах с Бельгией и Финляндией. Спасибо огромное и за то, что нас поддерживаете. Это очень важно!» — сказал Дзюба.

С журналистами после окончания занятия пообщались два защитника сборной — Георгий Джикия и Вячеслав Караваев. Футболист «Спартака» за несколько дней до стартового матча Евро-2020 с Бельгией назвал оппонента однозначным фаворитом противостояния.

«Безусловно, Бельгия — очень сильный соперник с футболистами мирового уровня в составе. Игра будет хорошая. Для сборной России, конечно, большой плюс, что она пройдёт в Санкт-Петербурге, поскольку болельщики будут гнать нас вперёд… Мы ждали этот чемпионат. Это один из самых крупных турниров, которые только есть в футболе. Готовимся к нему очень серьёзно», — подчеркнул Джикия.

Журналисты не могли не спросить у футболиста о персональном противостоянии с главным бомбардиром «красных дьяволов» Ромелу Лукаку.

«На мой взгляд, на сегодняшний день он является одним из лучших нападающих в мире. Это так и есть. Но играть предстоит не Джикии против Лукаку, а России и Бельгии. Поэтому прежде всего будут важны командные действия», — добавил Георгий.

Высказался футболист и об игре в центре обороны в недавнем товарищеском матче с Болгарией номинального опорного полузащитника Дмитрия Баринова. По его словам, на незнакомой позиции партнёр смотрелся вполне достойно.

«У него ранее был опыт выступления в центре обороны. Первое время ему, возможно, пришлось не так комфортно, но если смотреть на общую картину, то Баринов справился с работой достаточно хорошо. Станислав Саламович решит, кто и где будет играть, а наша задача — стараться взаимодействовать как можно лучше и добиваться результата. Что касается Кудряшова, то он перед игрой с Болгарией почувствовал небольшой дискомфорт. Главное — пожелать ему здоровья, чтобы он побыстрее восстановился и присоединился обратно к команде», — подытожил Джикия.

В свою очередь, Караваев в отличие от коллеги не стал называть Бельгию фаворитом предстоящей встречи, но отметил, что сборную России ждёт крайне тяжёлая игра и добиться успеха можно будет исключительно за счёт командной работы.

«Конечно, впереди фантастический турнир. Приятно сыграть на нём. Я бы не сказал, что присутствует сильное волнение. Готовимся так же, как к другим важным играм. Надеюсь, подготовились хорошо и покажем достойный футбол», — подчеркнул спортсмен.

Однако, по его мнению, в преддверии первенства континента не стоит вспоминать об успешном выступлении отечественной национальной команды на домашнем чемпионате мира три года назад.

«Естественно, мы хотим приносить радость болельщикам, играть хорошо и добиваться положительного результата. Будем делать всё возможное, чтобы порадовать поклонников на предстоящем турнире», — добавил Караваев.