Дзюба поблагодарил болельщиков, пришедших на открытую тренировку сборной России

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба обратился к болельщикам после открытой тренировки национальной команды, проходившей во вторник на «ВТБ-Арене» в Москве.

«Спасибо за то, что пришли посетить нашу тренировку. Мы ждём вас на матчах с Бельгией и Финляндией. Спасибо огромное и за то, что вы нас поддерживаете. Это очень важно!» — сказал Дзюба.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира встретится с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Ранее сообщалось, что все игроки сборной России, кроме Самошникова и Кудряшова, тренируются в общей группе.