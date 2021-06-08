Дзюба поблагодарил болельщиков, пришедших на открытую тренировку сборной России

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Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба обратился к болельщикам после открытой тренировки национальной команды, проходившей во вторник на «ВТБ-Арене» в Москве.
Дзюба поблагодарил болельщиков, пришедших на открытую тренировку сборной России
  • Reuters

«Спасибо за то, что пришли посетить нашу тренировку. Мы ждём вас на матчах с Бельгией и Финляндией. Спасибо огромное и за то, что вы нас поддерживаете. Это очень важно!» — сказал Дзюба.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира встретится с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Ранее сообщалось, что все игроки сборной России, кроме Самошникова и Кудряшова, тренируются в общей группе.

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