Джикия назвал Бельгию фаворитом матча с Россией

Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия не стал отрицать, что Бельгия является фаворитом грядущего матча с россиянами на Евро-2020.

Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия не стал отрицать, что Бельгия является фаворитом грядущего матча с россиянами на Евро-2020.

«Безусловно, Бельгия — это очень сильный соперник с футболистами мирового уровня в составе. Игра будет хорошая. Что же касается нашей сборной и того, что матч пройдёт в России, то это большой плюс, поскольку наши болельщики будут гнать нас вперёд. Это будет для нас большим плюсом», — сказал Джикия после открытой тренировки национальной команды.

Матч Россия — Бельгия состоится 12 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что все игроки сборной России, кроме Самошникова и Кудряшова, тренируются в общей группе.