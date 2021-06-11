На Украине утвердили официальный футбольный статус лозунгов «Слава Украине!» и «Героям слава!»

Об этом написал глава УАФ Андрей Павелко на своей странице в Facebook.

Павелко также сообщил, что исполком утвердил решение, согласно которому вместе с малым гербом УАФ в виде тризуба с надписью Ukraine на всех официальных мероприятиях ассоциации, а также на мероприятиях с участием представителей ассоциации на международной арене и в матчах национальных команд сможет использоваться большой герб — карта Украины с трезубцем в центре.

Напомним, 6 июня сборная Украины представила форму для Евро-2020: на ней изображены границы страны, включая Крым, который с 2014 года входит в состав России. Позднее в УЕФА обязали сборную Украины убрать с формы надпись «Героям слава!».

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля.

Ранее Павелко отреагировал на предписание УЕФА внести изменения в форму сборной Украины на Евро-2020.