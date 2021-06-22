Экс-генсек РФС считает маловероятным перенос матчей Евро-2020 из Санкт-Петербурга

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв выразил мнение, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет переносить матчи чемпионата Европы из Санкт-Петербурга.

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв выразил мнение, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет переносить матчи чемпионата Европы из Санкт-Петербурга.

«Это маловероятно. Все регламенты, которые были сформулированы с учётом COVID-19, выполняются. Сейчас никто не пойдёт на такие риски. Нужно было договариваться «на берегу». УЕФА уже продал билеты, болельщики забронировали гостиницы. Можно сказать, точка невозврата, или бифуркации, пройдена», — сказал Воробьёв RT.

Ранее член исполкома РФС Михаил Гершкович выразил уверенность, что УЕФА не будет переносить матчи Евро-2020 из Санкт-Петербурга.