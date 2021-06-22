В Госдуме прокомментировали призыв украинского депутата лишить Петербург матчей Евро-2020

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на призыв украинского депутата Алексея Гончаренко отобрать у Санкт-Петербурга матчи чемпионата Европы по футболу.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на призыв украинского депутата Алексея Гончаренко отобрать у Санкт-Петербурга матчи чемпионата Европы по футболу.

«Всё просто — это Гончаренко. Слишком хорошо его знаю, ему лишь бы в России было плохо. Если власти Санкт-Петербурга сочтут необходимым провести консультации с УЕФА, то обязательно сделают это. Депутат Рады уж точно не должен призывать переносить матчи, если он не знает ситуации», — цитирует Журову «Чемпионат».

Она отметила, что Гончаренко всегда «пиарится на России». Кроме того, Журова допустила, что заявление украинца сделано в рамках работы в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Напомним, что депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко обратился в УЕФА с просьбой о переносе матчей Евро-2020 из Санкт-Петербурга в связи с обострением в городе ситуации с коронавирусом.

В рамках Евро-2020 Санкт-Петербург уже принял шесть матчей и примет ещё одну игру группового этапа (Швеция — Польша, 23 июня), а также один матч 1/4 финала (2 июля).

Ранее сообщалось, что в УЕФА не стали комментировать возможную отмену матчей Евро в Петербурге.