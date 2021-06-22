Украинский депутат попросил УЕФА лишить Санкт-Петербург оставшихся матчей Евро-2020

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с запросом на перенос из Санкт-Петербурга двух оставшихся матчей Евро-2020 из-за обострения ситуации с коронавирусной инфекцией.

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с запросом на перенос из Санкт-Петербурга двух оставшихся матчей Евро-2020 из-за обострения ситуации с коронавирусной инфекцией.

По словам Гончаренко, официальные сообщения российских властей, СМИ и статистика указывают на начало третьей волны пандемии в стране, что представляет угрозу жизням болельщиков и участников Евро-2020, в связи с чем он просит рассмотреть вопрос о переносе матчей из Санкт-Петербурга в другие города.

В рамках Евро-2020 Санкт-Петербург уже принял шесть матчей и примет ещё одну игру группового этапа (Швеция — Польша, 23 июня), а также один матч 1/4 финала (2 июля).

Ранее сообщалось, что УЕФА запретил радужную подсветку на стадионе Евро-2020 в Мюнхене из-за политического контекста.