УЕФА запретил радужную подсветку на стадионе Евро-2020 в Мюнхене из-за политического контекста

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА, от мэра Мюнхена Дитера Райтера была получена просьба от имени городского совета осветить арену Мюнхена цветами радуги на предстоящем матче.
В УЕФА отметили, что поддерживают подобные инициативы, однако в соответствии со своим уставом организация является политически и религиозно нейтральной, и учитывая политический контекст данного конкретного запроса, сообщения, направленного на решение, принятое венгерским национальным парламентом о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей до 18 лет, было принято решение его отклонить.
Матч Германия — Венгрия состоится в Мюнхене 23 июня и начнётся в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что украинских болельщиков не пускали на матч Евро из-за флага с изображением Крыма.