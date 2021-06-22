УЕФА запретил радужную подсветку на стадионе Евро-2020 в Мюнхене из-за политического контекста

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не разрешил организовать радужную подсветку на стадионе в Мюнхене перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Германии и Венгрии.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не разрешил организовать радужную подсветку на стадионе в Мюнхене перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Германии и Венгрии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА, от мэра Мюнхена Дитера Райтера была получена просьба от имени городского совета осветить арену Мюнхена цветами радуги на предстоящем матче.

В УЕФА отметили, что поддерживают подобные инициативы, однако в соответствии со своим уставом организация является политически и религиозно нейтральной, и учитывая политический контекст данного конкретного запроса, сообщения, направленного на решение, принятое венгерским национальным парламентом о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей до 18 лет, было принято решение его отклонить.

Матч Германия — Венгрия состоится в Мюнхене 23 июня и начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что украинских болельщиков не пускали на матч Евро из-за флага с изображением Крыма.