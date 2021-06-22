Украинских болельщиков не пускали на матч Евро из-за флага с изображением Крыма

Украинских болельщиков не пускали на матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Украины и Австрии в Бухаресте из-за флага с изображением Крыма.

Украинских болельщиков не пускали на матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Украины и Австрии в Бухаресте из-за флага с изображением Крыма.

По словам одного из фанатов, которые передаёт УНИАН, сотрудники полиции отказались пускать их на стадион с флагом, на котором была изображена территория Украины с Крымом, и надписью Crimea is Ukraine, мотивировав своё требование политическим подтекстом ношения такой атрибутики.

Болельщик отметил, что переговоры с полицейскими не увенчались успехом, для попадания на матч им пришлось поместить флаг в камеру хранения стадиона.

Сборная Украины выступает на Евро-2020 в форме, на которой изображены границы страны, включая Крым, с 2014 года входящий в состав России. Такая экипировка команды была утверждена Союзом европейских футбольных ассоциаций.

Ранее украинский журналист заявил, что Россия подарила Украине шанс на выход в плей-офф Евро-2020.