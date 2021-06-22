Украинский журналист заявил, что Россия подарила Украине шанс на выход в плей-офф Евро-2020

«С таким подбором игроков у любого тренера бы не получилось. Да, нужно что-то менять в российском футболе, но не нужно всё сваливать на тренера. Задайтесь вопросом: почему так произошло?» — приводит слова Франкова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что недавно Россия на клубном уровне делегировала три команды в Лигу чемпионов, а сборная показывала совсем другие результаты, а теперь что-то пошло не так.

«Да, можно сказать, что Дания разорвала Россию. Но я не люблю такие сравнения в адрес других команд. И мне было бы неприятно, если бы такое сказал российский журналист в адрес Украины. Но нужно быть объективным. У Украины же ещё есть шансы на выход в плей-офф. Россия подарила нам такой шанс, на данный момент мы выше Финляндии. Теперь ждём результаты других групп», — добавил журналист.

Сборная России проиграла Дании со счётом 1:4 в заключительном матче группового этапа и не сумела выйти в плей-офф Евро-2020, заняв четвёртое место в группе.

Проиграв Австрии со счётом 0:1, Украина с четырьмя очками заняла третье место в группе C, таким образом, сохранив шансы на выход в плей-офф.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Малафеев назвал результат на Евро-2020 показателем уровня российского футбола.