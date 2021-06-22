В оргкомитете Евро-2020 отреагировали на призыв перенести матчи турнира из Петербурга

Гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин отреагировал на призыв украинского депутата Алексея Гончаренко отобрать у российского города матчи чемпионата Европы по футболу.

Гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин отреагировал на призыв украинского депутата Алексея Гончаренко отобрать у российского города матчи чемпионата Европы по футболу.

«Мы не комментируем мнения политиков и общественных деятелей, относящиеся к организации Евро в России. У нас есть организатор — это УЕФА. Все аспекты организации обсуждаем только с ними», — цитирует Сорокина «Чемпионат».

По его словам, ему жалко смотреть на то, как какие-то политики используют турнир для продвижения своих взглядов.

Напомним, что депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко обратился в УЕФА с просьбой о переносе матчей Евро-2020 из Санкт-Петербурга в связи с обострением в городе ситуации с коронавирусом.

В рамках Евро-2020 Санкт-Петербург уже принял шесть матчей и примет ещё одну игру группового этапа (Швеция — Польша, 23 июня), а также один матч 1/4 финала (2 июля).

Ранее в Госдуме прокомментировали призыв украинского депутата лишить Петербург матчей Евро-2020.