В Госдуме отреагировали на предложение депутата Верховной Рады о форме сборной Украины

Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал предложение депутата Верховной рады Алексея Гончаренко добавить на форму сборной Украины по футболу ещё несколько регионов Российской Федерации, помимо Крыма.

Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал предложение депутата Верховной рады Алексея Гончаренко добавить на форму сборной Украины по футболу ещё несколько регионов Российской Федерации, помимо Крыма.

«Если он предложил подобное ради хайпа — это одна ситуация. Остаётся только посмеяться и покрутить пальцем у виска. Не в себе парень. Если же Гончаренко решил сделать это на полном серьёзе, но на него в России можно открыть уголовное дело сразу по нескольким статьям. Это даже не провокация, а дурость», — сказал Свищёв RT.

Гончаренко предложил добавить на форму сборной Украины, помимо Крыма, ещё Краснодарский край, Республику Адыгею и часть Ростовской области.

Ранее на Украине утвердили официальный футбольный статус лозунгов «Слава Украине!» и «Героям слава!».