Высказывания датчан, отказ итальянцев вставать на колено и ЛГБТ-повязка Нойера: что окружает Евро-2020

Футболисты сборной Дании перед матчем с Россией по-разному оценили уровень подопечных Станислава Черчесова. Так, по мнению нападающего Юссуфа Поульсена, команда, которая не обыгрывает такого соперника, не заслуживает места в плей-офф. Почти половина итальянской команды отказалась вставать на одно колено перед встречей с Уэльсом в рамках акции Black Lives Matter. А Мануэля Нойера раскритиковали в Германии за выход на поле с капитанской повязкой радужной расцветки.

Футболисты сборной Дании перед матчем с Россией по-разному оценили уровень подопечных Станислава Черчесова. Так, по мнению нападающего Юссуфа Поульсена, команда, которая не обыгрывает такого соперника, не заслуживает места в плей-офф. Почти половина итальянской команды отказалась вставать на одно колено перед встречей с Уэльсом в рамках акции Black Lives Matter. А Мануэля Нойера раскритиковали в Германии за выход на поле с капитанской повязкой радужной расцветки.

Обнадёживающий прогноз от Губеркэта

В понедельник сборную России ждёт последний матч группового этапа с Данией. При этом соперник по итогам двух туров не набрал ни одного очка, потерпев поражения от Финляндии и Бельгии. Несмотря на это, в Копенгагене уверены в собственном успехе. Так, нападающий Юссуф Поульсен заявил, что команда, которая не может обыграть сборную России, не заслуживает места в плей-офф. А защитник Янник Вестергор пообещал «сделать всё для победы над Россией».

«У нас по-прежнему большие амбиции… Очень не хотелось бы заканчивать турнир уже после группового этапа. Считаю, в матче с бельгийцами, неслучайно занимающими первое место в мировом рейтинге, мы доказали свою силу», — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.

В свою очередь, полузащитник Александр Головин сделал реверанс в сторону хозяев, назвав их «очень сильным коллективом».

«Дания — мощная команда. Высокий темп игры, хорошие фланги, мощная тактика. Очень сильный соперник, никакой недооценки», — заявил Головин.

На стадионе «Паркен» россиянам точно придётся непросто, ведь за «Алую гвардию» будут переживать тысячи местных болельщиков, тогда как российских любителей футбола в страну всё же не пустили. Но полностью без поддержки гости не останутся. На арену смогут прийти сотрудники посольства РФ, всего около 30—35 человек. Как сообщает «Матч ТВ», они даже подготовили специальный баннер с надписью: «Здесь нас мало, дома — миллионы».

Остаётся надеяться, что они станут свидетелями победы подопечных Черчесова. По крайней мере, именно такой оптимистичный исход предсказал кот известного комментатора Дмитрия Губерниева Губеркэт.

Между тем в самой сборной перед важнейшим матчем пожелали здоровья певице МакSим, которая находится в искусственной коме и подключена к аппарату ИВЛ.

«Время, когда не существовало слова «ограничения» и мы все наслаждались футбольным праздником на улицах наших городов. МакSим, выздоравливай! Ещё споём вместе», — говорится в сообщении в официальном Twitter сборной.

Время, когда не существовало слова «ограничения», и мы все наслаждались футбольным праздником на улицах наших городов.



МакSим, выздоравливай! Ещё споём вместе ❤️ pic.twitter.com/GvCNGXzZVE — Сборная России (@TeamRussia) June 19, 2021

Расследование УЕФА в отношении венгров

Ни один день Евро-2020 не обходится без громких скандалов. Например, сборные по-разному относятся к акции Black Lives Matter. Если англичане продолжают придерживаться своей позиции и преклонять колени, то игроки некоторых других национальных команд от этого отказались. Так, в сборной Италии перед матчем с Уэльсом сразу пятеро футболистов остались стоять, когда партнёры опустились на колено. Речь о Алессандро Бастони, Леонардо Бонуччи, Жоржиньо, Марко Верратти и Федерико Кьеза. В составе валлийцев акцию поддержали все.

Особенной принципиальности противостоянию придали слова наставника скуадры адзурры Роберто Манчини, который сравнил соперника с выступающим в Чемпионшипе «Сток Сити». В ответ Гарет Бэйл пошутил, что даже не подозревал, в каком порядке находится скромный английский коллектив.

А вот субботний матч Венгрии и Франции в Будапеште оказался омрачён поведением местных болельщиков, которые ухали в адрес темнокожих футболистов гостей, в том числе Поля Погба и Нголо Канте. Об этом сообщают местные СМИ.

Позже в УЕФА начали расследование расистских эпизодов. Причём речь идёт не только о матче с Францией, но и о первой встрече Евро-2020 в Будапеште с Португалией. Возможно, теперь принимающая сторона может столкнуться с серьёзными санкциями.

А в Германии все активно обсуждают капитанскую повязку Мануэля Нойера. На игру с Португалией вратарь вышел с радужной повязкой на предплечье в цветах ЛГБТ-сообщества. Это в стране понравилось далеко не всем. Так, член правой партии «Альтернатива для Германии» Уве Юнге оскорбил Нойера в социальных сетях.

Позже политик удалил жёсткий пост и опубликовал новый, в котором принёс спортсмену извинения. Однако Юнге подчеркнул, что ЛГБТ-повязка не имеет ничего общего с формой сборной страны.

Мало того, по информации местных СМИ, Немецкий футбольный союз якобы могли оштрафовать за поведение Нойера. Отмечалось, что в УЕФА расценили повязку вратаря как «политический жест». Однако в официальном аккаунте Бундестим вскоре сообщили, что УЕФА прекратил расследование, посчитав ЛГБТ-повязку «символом в поддержку разнообразия».

Стена Эриксена в Копенгагене

Отдельного упоминания заслуживает тема здоровья участников турнира. К сожалению, не проходит ни дня без новостей о том или ином травмированном футболисте. В субботу всех заставил поволноваться капитан сборной Венгрии Адам Салаи. Нападающий почувствовал себя плохо по ходу первого тайма матча с Францией и вынужден был попросить замену.

Казалось, его дальнейшее участие в турнире находится под большим вопросом. Но в пресс-службе Венгерской футбольной федерации (MLSZ) сообщили, что врачи не обнаружили у спортсмена серьёзных проблем со здоровьем.

Между тем в Европе продолжают обсуждать состояние Кристиана Эриксена, который пережил сердечный приступ во время игры с Финляндией. В Копенгагене болельщики даже организовали специальную стену Эриксена, на которой каждый желающий может написать тёплые слова в адрес полузащитника. Среди прочих нашлась и надпись на русском: «Крис — лучший!»

А медицинский работник УЕФА Йенс Клайнефельд, который первым рассказал СМИ подробности приступа футболиста, извинился за свою откровенность. По словам мужчины, у него никогда не было богатого опыта общения с прессой и он просто хотел подчеркнуть важность реанимационных действий. Именно Клайнефельд сообщил, что после того, как Эриксен пришёлся в сознание, он произнёс: «Чёрт, мне же только 29 лет».