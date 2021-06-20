УЕФА прекратил расследование по поводу капитанской повязки Нойера на Евро-2020

«УЕФА прекратил расследование в воскресенье вечером, уведомив об этом DFB. В письме радужная повязка оценивается как знак того, что команда выступает за разнообразие и, следовательно, доброе дело», — говорится в сообщении DFB в Twitter.

Нойер носил радужную повязку на матчах Евро-2020 с Францией (0:1) и Португалией (4:2), а также в контрольной игре с Латвией (7:1) в знак солидарности с ЛГБТ-движением.

Ранее Робин Госенс заявил, что не просил футболку у Роналду после победы Германии над Португалией.