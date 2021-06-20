Госенс заявил, что не просил футболку у Роналду после победы Германии над Португалией

Защитник бергамской «Аталанты» и сборной Германии Робин Госенс поделился эмоциями от победы в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Португалии.

Защитник бергамской «Аталанты» и сборной Германии Робин Госенс поделился эмоциями от победы в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Португалии.

«Это незабываемый вечер для меня. Сборная Германии победила по-настоящему сильную команду, и я забил свой первый мяч и отдал результативную передачу на этом чемпионате Европы. Я счастлив и горд», — цитирует Госенса Sky Sport Italia.

По словам защитника, в сборной Германии знали о необходимости побеждать, потому что поражение в матче с командой Португалии оставило бы немцам минимальные шансы на выход из группы.

«Сборная Германии постаралась выложиться и в нападении, и в обороне. Я рад, что Германия смогла победить», — сказал он.

Также Госенс ответил на вопрос о том, просил ли он после встречи футболку у нападающего туринского «Ювентуса» и команды Португалии Криштиану Роналду.

«В этот раз я не просил футболку у Криштиану, потому что хотел насладиться победой и прекрасным вечером», — сказал он.

Напомним, что он попросил у Роналду футболку после игры «Ювентуса» и «Аталанты» в Серии А, но получил отказ от нападающего.

Ранее сообщалось, что Госенс признан лучшим игроком матча Евро-2020 Португалия — Германия.