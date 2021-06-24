Хохлов — об отмене правила выездного гола: не вижу принципиальной разницы

Бывший тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов не считает, что отмена правила выездного гола пойдёт на пользу футболу.

«В принципе, можно играть и при таком варианте развития событий. Честно говоря, не вижу принципиальной разницы. Станет ли футбол справедливее? Знаете, когда вводили VAR, думали, игра станет чище, но ошибок стало только больше. Я не вижу предпосылок к тому, что станет лучше. В последнее время у нас много правил меняется, и все не в лучшую сторону», — сказал Хохлов RT.

Также экс-тренер «Динамо» вспомнил, как во время его карьеры футболиста от правила выездного гола пострадал его московский «Локомотив».

«В 1/8 финала Лиги чемпионов-2003/04 «Локомотив» уступил «Монако» по «правилу гостевого гола». В Черкизово мы тогда выиграли 2:1, а в Монте-Карло уступили с минимальным счётом. Но после финального свистка об этом не думали. Просто хотели, чтобы нас судили нормально. Сами могли совсем с другим результатом закончить в Москве, а в ответной встрече нас просто «убил» португальский арбитр Лусилиу Батишта. Поэтому мысли были исключительно об этом, а не о «правиле золотого гола», — добавил Хохлов.

Согласно новому постановлению УЕФА, отныне в соревнованиях под эгидой союза в случае равного счёта между командами после двухматчевого противостояния будет играться дополнительное время, а не производиться подсчёт мячей, забитых на выезде.

Ранее Габулов выразил мнение о том, что футбол может стать зрелищнее без правила выездного гола.