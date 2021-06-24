Габулов считает, что футбол может стать зрелищнее без правила выездного гола

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Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов высказал мнение об отмене правила выездного гола в матчах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА),
Габулов считает, что футбол может стать зрелищнее без правила выездного гола
  • © РИА Новости / Саид Царнаев

«Я всю карьеру провёл при этом правиле, и адаптировались и научились играть в данных условиях. Конечно, оно давало определённое преимущество команде гостей. Но с точки зрения спортивной логики это правильное решение. Не совсем правильно, когда одна из команд вылетает при одинаковом с соперником количестве забитых мячей», — сказал Габулов RT.

Также бывший футболист добавил, что вид спорта может лишь выиграть от отмены данного правила.

«Футбол скучнее точно не станет. Да, конечно, можно вспомнить великий камбэк «Барселоны» в противостоянии с ПСЖ. Но, во-первых, таких матчей по ходу сезона не так много. Во-вторых, станет больше противостояний с дополнительным времени и сериями пенальти. «Лотерея» всегда интересна и обеспечивает высокую зрелищность. То есть футбол без прежнего правила станет даже зрелищнее», — сказал Габулов RT.

Согласно новому постановлению УЕФА, отныне в соревнованиях под эгидой союза в случае равного счёта между командами после двухматчевого противостояния будет играться дополнительное время, а не производиться подсчёт мячей, забитых на выезде.

Ранее Шалимов заявил, что не поддерживает отмену правила выездного гола.

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