В УЕФА объявили, что с нового сезона правило выездного гола перестанет действовать

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил об отмене правила выездного гола во всех турнирах под своей эгидой.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, нововведение вступит в силу в сезоне-2021/22. Отныне в случае равенства голов пройдут два тайма дополнительного времени по 15 минут, после чего команды проведут серию пенальти, если счёт по-прежнему будет равным.

Правило выездного гола применялось в двухматчевых противостояниях. В случае если обе команды забивали равное количество мячей по итогам двух встреч, победителем считалась та команда, которая больше забила на выезде. Дополнительное время назначалось только в том случае, если команды забили равное количество голов как дома, так и на выезде.

Количество мячей, забитых в гостях, теперь также перестанет быть одним из критериев для определения позиций команд на групповых этапах еврокубков.

Ранее стало известно о запрете УЕФА подсветить «Альянц Арену» в радужные цвета.