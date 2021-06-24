В УЕФА объявили, что с нового сезона правило выездного гола перестанет действовать

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил об отмене правила выездного гола во всех турнирах под своей эгидой.
В УЕФА объявили, что с нового сезона правило выездного гола перестанет действовать
  • Reuters

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, нововведение вступит в силу в сезоне-2021/22. Отныне в случае равенства голов пройдут два тайма дополнительного времени по 15 минут, после чего команды проведут серию пенальти, если счёт по-прежнему будет равным.

Правило выездного гола применялось в двухматчевых противостояниях. В случае если обе команды забивали равное количество мячей по итогам двух встреч, победителем считалась та команда, которая больше забила на выезде. Дополнительное время назначалось только в том случае, если команды забили равное количество голов как дома, так и на выезде.

Количество мячей, забитых в гостях, теперь также перестанет быть одним из критериев для определения позиций команд на групповых этапах еврокубков.

Ранее стало известно о запрете УЕФА подсветить «Альянц Арену» в радужные цвета.

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